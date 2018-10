Ciudad M alza el telón, exhibe y vende moda

La vitrina de Ciudad M, según los organizadores, servirá para democratizar la moda con una oferta de productos, con precios entre 5.000 y 200.000 pesos, y para hacer visibles las marcas locales.

Mejía aclara que “acá están las empresas legales, registradas ante la Cámara de Comercio, al día con el pago del impuesto de industria y comercio y con registro de marca. Vamos a apostarle a que la gente adquiera cultura de legalidad”.

Para dar garantía de eso, la Policía Fiscal y Aduanera está encargada de la trazabilidad de los productos que se ofrecen en el evento. Esto quiere decir que supervisa de manera exhaustiva la claridad de los activos de las empresas participantes, el cumplimiento de la normatividad con respecto a las importaciones de los insumos y la legalidad de los proveedores.

En ese contexto, emprendedores como Martín Londoño y Andrea Villa exponen las creaciones de La Rosa Lingerie, una iniciativa empresarial que desde hace cuatro años busca conquistar el mercado de ropa interior femenina.

“He pasado por muchas carreras, pero no me he graduado en ninguna. Luego de un accidente de tránsito que me dejó en silla de ruedas tuve que dejar los estudios agropecuarios, inicié diseño industrial y tampoco terminé”, relata Londoño.

Hoy, en un taller ubicado en el sector de El Poblado, él diseña, crea, corta y confecciona 31 referencias de prendas, que ya han sido adquiridas por compradores en Francia y Panamá.

“Estamos en procura de cumplir todos los requerimientos del régimen común en el impuesto a las ventas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para exportar”, comenta el empresario, quien también es consciente de la necesidad de fortalecer una cadena productiva para responder las exigencias de los potenciales clientes internacionales.

A su turno, Villa señala que la meta para el 2019 es sacar cuatro referencias de productos nuevos por mes, con lo que se asegura una rotación constante del inventario.

Antes de exhibirse en Ciudad M, la empresa que tiene capacidad para fabricar 2.000 prendas por mes ya estuvo en otras ferias. Sus productos se comercializan en tiendas de Medellín y Pereira y mediante las redes sociales.

“Somos una marca pequeña pero en expansión. Estar al lado de grandes empresas nos da la oportunidad de aprender y prepararnos para dar el salto a Europa que es nuestra gran ambición”, añade Londoño.