Brote de aftosa no frenó venta de carne al mundo

El acumulado de exportaciones totales de carnes y despojos comestibles para los once primeros meses de 2017, refleja un crecimiento de 109,5 % (69,2 millones de dólares) frente a los 33 millones de igual lapso de 2016. Sin embargo, si se compara con los 651,6 millones de dólares de 2008, lo vendido este año está muy por debajo de esa cifra de hace 9 años, pero que no es comparable porque se tenía activa la venta de carne hacia Venezuela. No obstante, el dato de 2017 es el mejor desde 2013, año en que sumó 191,4 millones de dólares en exportaciones de dicho capitulo arancelario.