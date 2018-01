Que las rebajas no le aumenten sus deudas en enero

Hay una medida que puede ser útil: los gastos fijos como vivienda, salud, educación y transporte no deben exceder un 70 % de su salario, mientras que el 30 % restante debe enfocarlo en el pago de la deuda, recomienda la firma consultora de crédito Resuelve tu Deuda.

De lo contrario, “corre el peligro de hacer compras y antojarse sobre la marcha de artículos que no tenía en mente”, comentó el director de la Maestría en Administración de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche .

Pagar en efectivo es la primera recomendación para aprovechar la temporada de rebajas que se extiende hasta mediados de enero, en particular, si al usar su tarjeta de crédito elige plazos de más de un mes.

Las promociones o liquidaciones de almacenes, desde la teoría comercial, se explican por el hecho de que es difícil que los productos que no se vendieron en Navidad, se despachen después.

Pero lo anterior tiene trampas, señala el presidente de Raddar, Camilo Herrera: “La primera, y más obvia, es que lo que no se vendió, claramente no fue preferido por la gente y, por eso, en estas liquidaciones no está lo bueno”.

La mejor hora para visitar un centro comercial en alta temporada es en el horario matutino, especialmente hacia el medio día, indicó la directora de El Tesoro, Adriana González. De esa forma, evita la congestión de clientes.

Normalmente, para Navidad, algunos malls extendieron una hora más su atención al público. Pero en enero conservan su horario habitual de 11 a.m. a 9 p.m., de lunes a sábado, y de 11 a.m. hasta las 8 p.m., los domingos.

González añade que las marcas locales se han ido adaptando a las fechas de las internacionales para salir de inventarios; en enero y a mediados de año, “y los centros comerciales en su página web y redes sociales hacen eco de esas temporadas”.

Los descuentos esporádicos son lo que dice la teoría. En la práctica, los almacenes llevan muchos meses en rebajas, entonces el efecto de búsqueda de precio ya no es tan interesante y el surtido tampoco, reitera Herrera.

De acuerdo con Santafé, las rebajas tienen etapas: “Tal vez un descuento del 20 % no te anima a comprar una prenda, pero sí puede serlo un 50 %”.

El porcentaje de promoción está a discreción de cada almacén o marca, al estar en una economía de libre mercado, dijo el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, gremio de los comerciantes, Sergio Ignacio Soto.

De otro lado, a veces la mejor opción no es la tienda que en sus vitrinas pega letreros con números negativos acompañadas de un gran signo de porcentaje.

“Los establecimientos nos ofrecen productos con precios que realmente no son tan bajos si los comparamos en otras temporadas. Es importante evaluar precios”, precisa Useche.

Por su parte, el gerente corporativo de Surtimayorista (formato cash and carry del Grupo Éxito), Rafael Fernández, recomienda preguntarse si el producto que adquiere le está generando satisfacción a su necesidad, antes que optar por una u otra marca. Agrega que incluso los precios de promoción, en ocasiones, terminan siendo los mismos o más altos que los de un formato de bajo costo, aún teniendo las mismas características o funciones. Haga cuentas.