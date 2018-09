Argentina, sin salida a la crisis económica

“No devaluaremos y trabajaremos constantemente para que la inflación en el país descienda a un dígito”, dijo Mauricio Macri , presidente argentino, mientras era candidato para dirigir a esa nación. Casi tres años después no ha podido cumplirlo.

Argentina no parece pasar por su mejor momento económico y son varios los fenómenos que así lo demuestran. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, rebajó las perspectivas de crecimiento económico a 0,4 % , en julio de este año, cuando había dicho que incluso llegaría a 3,2 %. “Una sequía está afectando la producción agropecuaria y la reciente volatilidad en los mercados puede haber inhibido la actividad”, afirmó el organismo.

La disminución se dio semanas después a la solicitud hecha por el Gobierno sobre un préstamo cercano a los 50 mil millones de dólares (el 33,2 % del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año) como mecanismo de ayuda para el pago de algunos compromisos, entre ellos el saldo vencido de la deuda externa, que en 2017 fue de 232.952 millones de dólares.

“El hecho de que el país hubiera tenido que pedir un crédito tan alto da cuenta de la urgencia que vive. Las medidas tomadas para mitigar el golpe se demoraron y no se sabe si serán suficientes. La inversión extranjera no se reactiva, la gente y los empresarios siguen comprando más dólares y la confianza del consumidor no levanta”, afirmó Alejandro Torres, profesor en la Universidad Eafit.

Varias han sido las medidas tomadas por el gobierno Macri, entre las más importantes se cuenta la reducción en el número de ministerios (de 22 a 10), con el fin de reducir el gasto fiscal (una de las promesas para la aprobación del préstamo del FMI); así como más impuestos para cierta parte de la población, con miras aumentar el recaudo. Se anunció fijar el tributo transitorio a las exportaciones, que se pondrá en marcha desde 2019 y hasta 2020. Con la medida “vamos a generar recursos adicionales por 1,1 % del PIB”, dijo en rueda de prensa Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda (ver Paréntesis).

A pesar de cómo pueda reaccionar la economía las perspectivas oficiales bajaron de 3 % a 1 %.

El golpe lo siguen sintiendo los ciudadanos del común. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en junio de este año una familia necesitó de 19.601 pesos (1,5 millones de pesos colombianos) para no ser considerada como pobre, indicador que creció 4,9 % con respecto a mayo de 2018 .