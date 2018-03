Colombia busca ampliar sus reservas de gas natural

Colombia tiene reservas de gas natural para al menos diez años más, perspectiva que puede mejorar con las nuevas inversiones en exploración y el mejor aprovechamiento de los yacimientos existentes, dijo hoy el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia.

“A 31 de diciembre de 2016 el balance que teníamos era de recursos para unos diez u once años más si no hiciéramos nada, y lo que hemos hecho en 2017 y en este 2018 es incrementar nuestra actividad exploratoria y dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a mejorar la optimización de los yacimientos”, dijo Velandia a Efe en Cartagena.

El ejecutivo, que participa en el Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), explicó que los datos actualizados a 2017 serán divulgados por la ANH el próximo 15 de abril, ya que las empresas tienen plazo hasta el 30 de marzo para presentar sus informes de reservas del ejercicio anterior.

Al cierre de 2016 las reservas probadas de gas natural del país estaban en 4.024 gigapies cúbicos, mientras que la producción comercializada era de 360 gigapies cúbicos anuales, según datos de la ANH.

Esa posición refleja la merma de las reservas después de 2012 -año en que llegaron a ser de 5.727 gigapies cúbicos- a raíz de la caída de los precios mundiales que disminuyó las actividades exploratorias, tendencia que ya empezó a ser revertida.

“Lo que necesitamos es cambiar esa tendencia de decaimiento de las reservas. Esta industria depende muy elásticamente del tema de precios; si no hay unas buenas señales de precios no hay inversiones exploratorias, y si no hay inversiones exploratorias no incrementamos las reservas”, afirmó.

Velandia destacó que “el año crítico en la caída de precios fue 2016”, lo que repercutió en la exploración de hidrocarburos, sector que acentuó de manera drástica una tendencia a la baja que ya se venía marcando.

“En 2012 y 2013 perforamos más de cien pozos exploratorios en el país, pero en 2016 bajamos a 21 pozos, esa es la cifra más crítica por lo menos en los últimos 15 años”, dijo.

Agregó que con el incentivo de la recuperación de precios, ajustes contractuales y fiscales, el año pasado fueron perforados 54 pozos, “eso significa casi tres veces más de lo que hicimos en 2016, pero todavía lejos de 2012”.

Lo más importante es que se cambió la tendencia decreciente, señaló el presidente de la ANH, y agregó: “la idea es mantener este año los niveles de exploración por encima de los 65 ó 70 pozos”.

Otro factor que puede aumentar las reservas es la optimización de las ya descubiertas mediante la mejora del “factor de recobro”, que es el porcentaje final de petróleo o gas que puede ser obtenido de un yacimiento mediante técnicas primarias o secundarias.

“Teníamos campos en que los factores de recobro eran inferiores al 10 % y hoy estamos alcanzando entre el 40 y el 50 % en muchos de los casos”, afirmó Velandia.

Según dijo, la optimización de recursos en Colombia es “quizás de las más bajas del mundo”, pero con la recuperación de precios se pueden hacer inversiones en tecnología, mayor actividad exploratoria y mejorar el porcentaje de recobro.

Explicó que en campos como el de Floreña, en el departamento de Casanare, el factor de recobro original era de 0,1 % y aumentó a 50 %, mientras que en el vecino de Pauto subió del 5,4 al 33,7 %, y en el de El Difícil, departamento del Magdalena subió de 65,7 a 72,1 %.

Con esa optimización productiva las reservas sumadas de los tres campos permitirán agregar 1.319 gigapies cúbicos a las reservas del país.

“Este trabajo de mejorar nuestro factor de recuperación en los campos nos permite en un horizonte de tres años (...) poder incrementar nuestras reservas casi en un 25 % de las que teníamos a diciembre 31 de 2016”, afirmó.