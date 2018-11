Claves para que no caiga en un proyecto ilegal

Si está a punto de invertir en un inmueble (ya sea para vivienda, comercio u oficina) hay unos consejos que debería tener en cuenta para asegurarse de que el proyecto al que ingresa cumpla con los requerimientos legales. No se confíe, asegure su patrimonio para no tener dolores de cabeza. EL COLOMBIANO le explica en seis pasos lo que debería tener en cuenta para no caer en manos de un proyecto ilegal.

Lo más importante, según Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) es verificar la situación de la constructora encargada del proyecto en las cámaras de comercio regionales, así como la afiliación de estas a las lonjas locales o a agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

“El segundo paso es más que obvio, pero fundamental, solicitar las licencias de construcción. Verificar ante un experto legal que sean fidedignas, esto nos lleva al tercer paso: identificar y confirmar cuáles son las curadurías en las que se encuentran el o los proyectos”, agregó Pérez.

Alfonso Álvarez, presidente de la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia (Asurbe) afirma que el cuarto paso que se debe seguir es el de identificar dónde está ubicado el proyecto.

“Hay sectores que son propicios para cierto tipo de proyectos. Hay zonas en las que el desarrollo urbanístico permite el uso del suelo para algunas iniciativas inmobiliarias”, recalcó Álvarez, quien además volvió a llamar la atención en que sea el usuario el que lidere la tarea de conocer a profundidad la constructora encargada del proyecto.

El quinto paso es conocer el papel que juegan los interventores. Dará mucha más tranquilidad a quien decida destinar parte de un capital para comprar un inmueble (ver Claves).

Esta figura de interventor hace las veces de puente entre el oferente del proyecto y el consumidor “debe ser quien entregue la ficha técnica del proyecto. Ficha que tiene que tener datos básicos de la legalidad del plan inmobiliario”, añadió Pérez.

El último paso, según Federico Estrada, gerente de la Lonja de Medellín, se refiere a que el usuario identifique plenamente bajo qué tipo de modelo de compra se adquiere el proyecto. “El comprador del inmueble debe tener muy presente que el dinero para la adquisición de la vivienda, oficina o comercio es mejor entregarlo a través de una fiducia, esto si la iniciativa se encuentra sobre planos. Esa figura ayudará a asegurar el dinero invertido”.