¿Cómo pueden los empresarios antioqueños aprovechar más los TLC?

En Antioquia, el departamento que más exporta del país, no todo lo que brilla debe ser oro. Así lo sugieren los expertos en el tema, quienes coinciden en que la región debe diversificar mercados y expandir el horizonte comercial de cara al 2019 para no depender tanto de la economía extractiva, principal rubro de las ventas al exterior.

El banano, el café y las flores completan el top de los productos más exportados desde Antioquia. Para Rodrigo Patiño, gerente regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el comportamiento de las exportaciones paisas en 2018 terminará con resultados muy estáticos. Es decir, que Antioquia exportará más o menos lo mismo y a los mismos destinos:

1.500 millones de consumidores, a la espera

Otra clave para exportar más y mejor desde la región, según el gerente regional de Analdex, tiene que ver con la vocación de internacionalizar. Es decir, que no se exporten los excedentes o lo que no se consiga vender en el mercado nacional si no que se entienda que los 16 acuerdos de integración comercial vigentes ofrecen un universo de posibilidades para los empresarios antioqueños en sectores como el textil y la agroindustria.

En eso coincide Flavia Santoro, presidente de ProColombia, quien valora que el departamento se abra a nuevas propuestas para exportar por fuera del sector minero energético. No en vano entre enero y septiembre de 2018, las exportaciones de este tipo a Estados Unidos sumaron US$628 millones, principalmente por mayores ventas de productos como flores, frutas y hortalizas procesadas, confecciones, pinturas y productos químicos orgánicos.

“El departamento está haciendo grandes esfuerzos por su diversificación de oferta. Lo vemos en mayores exportaciones de automóviles, confecciones desde ropa formal, ropa interior, vestidos de baño, textiles y artículos para el hogar. Las mesas regionales en Medellín concluyeron que el departamento puede aprovechar más los acuerdos con sectores como agro y agroindustria, manufacturas, servicios y por supuesto, economía naranja”, dijo Santoro.

Parte de este trabajo se evidencia en que, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los negocios con los países con los que se tienen acuerdos comerciales han aumentado un promedio anual del 14 % entre el 2000 y 2017. Sin embargo, las posibilidades de abrir nuevos mercados con productos autóctonos son amplias y se debe trabajar para aumentar la base: