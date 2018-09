Dian da pinceladas de lo que será el régimen simple

En el marco del Congreso de Confecámaras que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ratificó la necesidad del país de tener una ley de financiamiento, mas no una reforma tributaria, siguiendo así la línea económica que desde ayer empezó a dictar el presidente Iván Duque.

“Se debe plantear un ley de financiamiento y no una reforma tributaria porque subir los impuestos es sólo una fuente de financiación, pero no un camino para reactivar a la economía. La ley incluye: recorte de gastos y mirar eficiencias del Estado. Qué presupuestos no se ejecutan y qué activos no se están utilizando”, aseguró el funcionario.

En ese mismo camino el país vivirá un cambio con la puesta en marcha de un régimen simple. Romero confirmó que el monotributo en Colombia no funcionó de acuerdo a lo esperado, razón por la que se espera se den una serie de cambios que ayuden a la simplificación de procesos. “Hoy hay 229 mil contribuyentes, pero en realidad deberían ser 600 mil, sí y sólo sí el régimen de cumplimiento tributario funcionara como debería. Si logramos que las obligaciones sean fáciles de cumplir, ayudaríamos a incluir más empresas”, aseguró.

Entre los cambios que traería el nuevo régimen se cuenta la eliminación de aproximadamente unos 40 trámites que según la Dian afectan el buen trabajo de los empresarios.

Otro de los puntos sensibles estaría en tener un esquema de recaudo más organizado, la división por sectores será uno de los propósitos de esas modificaciones. “Vamos a intentar unificar todo en una sola declaración. Hemos encontrado que los empresarios les interesa pagar un sólo porcentaje por cada uno de los tributos que debe pagar”, añadió Romero.

El director de la Dian finalmente confirmó que no se llegará a la meta de recaudo propuesta para cierre de año, pues el país está rezagado en cerca de 2,5 billones de pesos. “La tendencia a final de 2018 es que se va a terminar fuera de lo planeado en unos 3,5 billones de pesos”, explicó Romero.