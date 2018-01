Dian informa deberes a entidades sin ánimo de lucro

Hasta este 31 de enero tienen plazo las entidades sin ánimo de lucro que quieran pertenece al Régimen Tributario Especial (año gravable 2017), a que actualicen su Registro Único Tributario (RUT) con la responsabilidad “Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario 04”.

Así lo indicó este lunes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además, para continuar en el mismo régimen para este 2018 y obtener los beneficios fiscales por impuesto de renta y complementarios, deberán presentar y radicar la información necesaria por medio del aplicativo dispuesto por la Dian en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30 de abril de 2018.

Respecto a las entidades determinadas como no contribuyentes del impuesto de renta y complementario, que pasaron a ser parte del régimen tributario especial por la reforma tributaria vigente, pero que no tenían esa responsabilidad en el RUT, y además no fueron incluidas en la base de datos 2017 de la Dian, deberán actualizar también su RUT agendando cita en el portal web con suficiente anterioridad al 30 de abril próximo.

Asimismo, si quieren pertenecer en este mismo régimen en 2018 deberán presentar y radicar la información requerida en el aplicativo de la página de la Dian, a más tardar el 30 de abril de 2018.