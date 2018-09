Las claves detrás de un dólar a $3.100

No es gratuito que el dólar alcanzara ayer un precio promedio de 3.089 pesos (y una TRM de 3.088), nivel que no se veía desde el 7 de julio de 2017. Y no es gratuito por varias razones, entre ellas: que septiembre se conciba como un mes que “de nerviosismo”.

Dos hechos acontecidos en este mes han marcado la ruta económica en los últimos 17 años. El primero fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 sobre las Torres Gemelas, en Nueva York (corazón financiero del país), que hizo caer las principales bolsas del mundo y le costó a la economía estadounidense 30 mil millones de dólares en ese entonces.

El segundo hecho fue el ocurrido el 15 de septiembre de 2008 con el anuncio de quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes del mundo. En su momento ese banco informó al mercado sobre su declaratorio de bancarrota tras 158 años de funcionamiento (situación que le costo 22 billones de dólares a la economía de EE.UU.).

“Hay mucho ruido y temor en los mercados emergentes asociado a las noticias malas que siempre ocurren en septiembre: quiebras de bancos, atentados como el 11 de septiembre, etc. Ahora los inversionistas están atentos de una posible subida de tasas de la Fed, y las expectativas sobre las medidas arancelarias de Estados Unidos a China”, aseguró Julián Cárdenas, analista económico de Protección.

Precisamente sobre una posible alza de las tasas de interés en Estados Unidos es en donde se sustentaría gran parte del fenómeno. La medida fortalecería el dólar frente a las demás monedas del mundo. Y aumentaría la devaluación que están sufriendo algunas divisas, que en el caso de la moneda argentina, por ejemplo, y según datos de Bloomberg Economics, ya se sitúa en 54 % en lo corrido del año; o la lira turca, que ha caído en cerca de un 43 %, de acuerdo con la misma fuente (ver Origen).

Otra de las variables que puede seguir empujando el peso a devaluarse frente al dólar podría tener su razón en la disputa de la guerra comercial que Estados Unidos sostiene con algunas naciones del mundo, entre ellas China, Turquía y Canadá.

En el caso de China, el mundo está a la expectativa de una nueva imposición de aranceles provenientes desde la nación norteamericana. Impuestos que agudizarían aún más la disputa entre los países más importantes en la economía mundial.

“Hay dos maneras de medir el aceite sobre lo que pueda ocurrir con el fortalecimiento del dólar debido a la disputa comercial. Una asociada al comercio exterior con un impacto en las naciones exportadoras involucradas, pues reciben menos dinero por los aranceles”, agregó Ramón Javier Mesa, profesor de economía en la Universidad de Antioquia.

El segundo fenómeno, según el experto, se desarrolla en un campo especulativo. Los grandes inversionistas, como medida de prevención, deciden hacer movimientos en divisas fortalecidas, lo que termina por hacer perder a las menos fuertes (emergentes).

De mantenerse el desempeño de la moneda a cierre de año, no se cumpliría con la expectativa promedio que se fijó en la Encuesta Mensual del Banco de la República de agosto para la Tasa Representativa del Mercado. La medición arrojó que para fin de 2018 ese indicador promedio se ubicaría en 2.917 pesos, con un mínimo de 2.750 y un máximo de 3.150 pesos.

De hecho, si el análisis se soporta sobre los datos del Banco de la República, la expectativa promedio no estaría sobre las proyecciones hechas incluso a agosto de 2020 .