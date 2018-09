Duque quiere convertir a Cúcuta en zona económica especial

El presidente de la República, Iván Duque, indicó este viernes que presentará ante el Congreso un proyecto de ley con el que pretende convertir a Cúcuta en zona económica especial aunque no proporcionó mayores detalles sobre la iniciativa.

La información la dio durante la clausura del Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que se realizó entre este jueves y viernes en la ciudad de Pereira.

El jefe de Estado reiteró parte de las líneas que seguirán en los próximos y que anunció el día de ayer en el Congreso de Confecámaras que se desarrolla en Cartagena desde este jueves y que concluye hoy: “Tengan la certeza de que en estos primeros seis meses de gobierno vamos a terminar con 50 trámites que están entorpeciendo la apertura de nuevos negocios en el país”.

De igual forma, Duque dijo que en el primer año de gobierno se activarán 57 cámaras de comercio en el país que se pondrán en línea con la implementación de la Ventanilla Única.

Sobre los planes en materia de impuestos, apoyó la tesis del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, sobre que hay que eliminar gastos innecesarios.

“Hay unas 10 mil colombianos con ingresos mensuales mayores a 50 millones de pesos que no están pagando impuestos. No lo vamos a perseguir, no los vamos a estrangular. Solo le vamos a pedir que paguen”, subrayó.

También comentó que junto con la Dian se revisará qué impuestos del sistema tributario son regresivos. “Estamos haciendo una agenda para materializar esto en cuatro años, pero no tengo espíritu pendenciero con el Congreso de la República, yo me quiero llevar bien con el Congreso. Sobre las críticas, bienvenidas de donde vengan, la sociedad tiene que generar debates”, expresó.

Los subsidios en la mira

El titular de la cartera de Hacienda reiteró que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación se está proyectando un ahorro de 1,2 billones de pesos en los Gastos Generales, y una simplificación en la regulación.

Carrasquilla confirmó que se está estudiando una revisión de los subsidios, con el fin de focalizarlos mejor, de tal manera que contribuyan a mejorar la equidad en el país. Explicó que, actualmente, falta información detallada sobre la correspondencia entre los beneficiarios de subsidios como los de salud y servicios públicos con la población realmente vulnerable. El ministro afirmó que, mientras la pobreza ha disminuido en los últimos años no pasa lo mismo con los beneficiarios de los subsidios, por lo cual es posible que estos estén mal enfocados.

Declaró que el Plan de Reactivación Económica del gobierno se adelanta con el telón de fondo de grandes dificultades fiscales, por lo cual, aunque los mercados financieros siguen mostrando confianza en el país, es importante acelerar las reformas.

“Los mercados financieros le están dando a Colombia un compás de espera, pero que es urgente tomar las medidas necesarias para que el país crezca a su verdadero potencial para lo cual es importante recuperar la productividad de las empresas y virar hacia un sistema tributario más centrado en las personas”, apuntó.

Monotributo, la petición de los comerciantes

El presidente de Fenalco, Pedro Marún, le propuso al presidente Duque resucitar el monotributo o crear un mecanismo de simplificación de trámites para la formalización de los pequeños empresarios, “pero lo que advertimos al gobierno que de no haber un proceso de pedagogía, de persuasión, de convencimiento y de acompañamiento, los pequeños comerciantes, caso concreto los tenderos de barrio, no se inscribirían ante la Dian”.

“Dicho y hecho: luego de dos años largos de su implementación y frente a un universo de unos 720 mil pequeños comercios, no se acogieron a este régimen más de 100 de ellos; es más ni siquiera se enteraron de sus beneficios”, agregó.

Dijo que el ministro de Hacienda anterior (Mauricio Cárdenas) creyó que la vinculación de estos empresarios a la formalidad impositiva “era cosa de birlibirloque, desestimó el asunto y ahí están los desastrosos resultados de un proyecto clave para la formalización, hoy, nuevamente Fenalco está listo a prestar su concurso para efectuar esta titánica cruzada”.

Recordó que ayer el director de la Dian, José Andrés Romero, anunció que el gobierno lanzará una iniciativa de simplificación tributaria; “la apoyamos pero advertimos que no se deben cometer los errores del pasado”.