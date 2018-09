Presupuesto por $258,9 billones pasó a segundo debate en el Senado

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el presupuesto general de la nación por 258,9 billones de pesos propuesto por el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Luego de un largo debate, los congresistas aprobaron 142 artículos del proyecto presentado por Carrasquilla y condicionaron 23 de ellos, que serán discutidos y analizados en el segundo debate, que deberá realizarse antes del 20 de octubre, como lo estipula la ley.

Durante su intervención, el ministro aprovechó para defender la ley de financiamiento que propuso el Gobierno, recordando que hay un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para financiar importantes programas sociales del Estado.

“La ley de financiamiento es parte de la solución que hicimos, porque con el presupuesto que recibimos el 20 de julio, del anterior Gobierno, había programas totalmente desfinanciados. Nos toca buscar la manera de conseguir los 14 billones sin violentar la credibilidad financiera del país”, dijo el ministro.

En cuanto a la posibilidad que plantearon algunos congresistas, de reconsiderar el precio del petróleo que tiene el Gobierno dentro del presupuesto, teniendo en cuenta que este subió en los últimos días, el ministro aseguró que iba a analizar la situación, porque dicho incremento puede bajar eventualmente y por esta razón deben hacer una proyección segura.

Por su parte, el ponente del proyecto, el senador Juan Lemos, del Partido de La U, indicó sobre el presupuesto para las regiones, que se pretende defender los intereses regionales. Aseguró que el Estado no pueda reducir porcentualmente el gasto público social en cada una de las regiones.

Una de las críticas fuertes hacia el presupuesto vino por parte del senador de la Lista de los Decentes Gustavo Bolívar, quien cuestionó el aumento del presupuesto de Defensa en vez de subir los recursos para educación u otros programas sociales.

“La discusión no es quitarle a Defensa, pero no ponerle de un año para otro 3,6 billones, cuando ya hay 8000 combatientes menos. Y esto de las baterías antiaéreas nos dejan muy preocupados, porque quiere decir que el país se está preparando para una guerra y hay cosas que no nos han dicho”, dijo Bolívar.

Adiciones presupuestales

Con la aprobación del primer debate del Presupuesto General de la Nación son varios los sectores que tuvieron varias adiciones de recursos para el próximo año, en donde se destaca Educación, al cual le asignaron 2 billones de pesos más, Salud (3,8 billones), Inclusión Social (1,1 billones), y Minas y Energía (1,9 billones), recursos que en su gran mayoría son para mantener los subsidios de energía y gas de los estratos 1, 2 y 3.

También fueron aprobados recursos adicionales para el Deporte por 250.000 millones, Cultura (80.000 millones), Agricultura (371.500 millones), Ambiente (140.000 millones), Ciencia y Tecnología (130.800 millones), y Comercio, Industria y Turismo (67.900 millones), con el fin de impulsar la economía naranja y financiar proyectos de infraestructura turística.

Además de 565.000 millones para el sector de Vivienda, principalmente para los proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como para los programas de vivienda como el ‘Semillero de propietarios’ y ‘Casa digna, vida digna’.

Otra de las novedades que tuvo la discusión en primer debate fue la aprobación de tres artículos adicionales, entre ellos, los recursos para las obras del Aeropuerto del Café, en Caldas, por 100.000 millones de pesos, así como para la descontaminación del río Bogotá y la sustitución de bienes en varios entes de control y en el Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido, para adicionar estos recursos a los programas sociales, el Gobierno Nacional propuso reducir el servicio de la deuda interna en 14,5 billones, de los cuales 14 billones son en amortizaciones y 500.000 millones en intereses.