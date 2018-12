Las “pelas” para enderezar el rumbo

Carlos Caballero Argáez, bogotano nacido en 1947, se identifica en su vida como una persona con gran curiosidad por muchos temas. Su paso por diferentes entidades relevantes en el escenario económico, así lo demuestra. Lideró Fedesarrollo, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, y de la Junta Monetaria. Creó y se desempeñó como el primer presidente de Bancóldex, encabezó Asobancaria y la Bolsa de Bogotá. También fue ministro de Minas y le dijo no a la presidencia de Ecopetrol, “porque ahí sí hay que metérsele muy a fondo, no se puede saltar, hay que volverse petrolero. El ministerio ofrecía una visión más de conjunto del tema de la energía”.

Para la historia quedan sus libros, su importante labor en la creación de Bancóldex, así como su apuesta por las transacciones electrónicas en el mundo bursátil. Como ministro, los congresistas de la época valoraron su gestión conciliadora y quedará también en su récord que no quiso quedarse el tiempo previsto en la Junta Directiva del Banco de la República: “En ese momento tenía 56 años y pensé puedo durar 10 años más. Voy a salir de 66 años y qué voy a hacer. Yo pensé en ese momento que quería mi independencia, mi libertad, quería volver a escribir y a mis juntas directivas”.

Hoy en día, su mayor preocupación está en la academia, la investigación y en las juntas directivas de las que es miembro y le permiten “estar informado”. Preside la del BBVA, pertenece a la de ISA, Promigas y Mineros.

Además se ha consagrado por sus columnas de opinión publicadas en periódicos como EL COLOMBIANO y El Tiempo; de hecho, es un columnista respetado por su agudeza y forma de abordar la coyuntura económica y política. En esta ocasión habló sobre las “pelas” que debe darse el país para enderezar el rumbo.

En estos días cumplimos 100 días del presidente Duque, ¿qué piensa de este arranque de gobierno?

“Ha habido muy poco. Me preocupa que se pierda la legislatura. La reforma a la Justicia está en problemas y también la Ley de Financiamiento. Y la primera legislatura es importantísima porque marca el derrotero del Gobierno. Se debe acordar de lo que fue la primera legislatura del gobierno de César Gaviria: la ley cambiaria, la ley tributaria. Se trabajó a toda marcha 6 meses antes de que comenzara el gobierno. Pero había un motor: el propio presidente Gaviria tenía una ventaja y era que tenía una gran experiencia porque había sido representante a la Cámara, viceministro de Desarrollo, ministro de Gobierno y de Hacienda. Tenía mucha experiencia y frente a grandes problemas. Tenía un gran bagaje. En este Gobierno hay una mezcla de un presidente sin mucha experiencia, que es quien debe hacer la política y dar ideas, con un gabinete técnico muy bueno, pero inexperto. El problema no es que Duque sea joven, Gaviria era joven cuando llegó. Hay un patinadera complicada con el tema del expresidente Álvaro Uribe y no hay un partido de Gobierno. Es preocupante y ojalá enderece”.

Usted ha hablado de que el país debe darse algunas “pelas”, ¿cuáles son?

“El país tiene un problema fiscal complicadísimo y uno pensional terrible, pero no los queremos resolver. Pongámonos de acuerdo en qué queremos resolver de los problemas. La ley de financiamiento era parte de la solución. Ya no le van a jalar al IVA a la canasta familiar. Hay que subir los impuestos a las personas naturales y ampliar la base de tributación para ellas. También gravar los dividendos. Ahí está la plata. Una cosa que muestra el libro de Roberto Junguito, Cien episodios de la historia económica de Colombia, y es que don Pedro Gual, Esteban Jaramillo, la misión Musgrave, la reforma de López, la reforma de Gaviria... todos plantearon el problema y no lo hemos resuelto. Pero para eso se necesita política. El manejo político actual ha sido desastroso. Hay que buscar acuerdos políticos con los jefes de los partidos. Yo me quedé en la época de buscar acuerdos. Y este presidente que habla de pactos por qué no plantea un pacto. No puede ser que salga la señora de los ladrillos, el señor del arroz. Hay que pensar en grande”.

¿Cómo se resuelve el problema pensional?

“Llegué hace poco de Chile con la idea de que hay que darse las pelas. Se necesita subir la edad de pensión y eliminar los subsidios. Comencemos por ponernos de acuerdo, como en la Moncloa, un acuerdo que sea impulsado por el presidente. Recuerdo mucho una anécdota con el presidente Belisario Betancur y Roberto Junguito. Cuando había que subir el precio de la gasolina. Junguito le insistía al presidente hasta que él le dijo: <<hagan los cálculos, pero yo me encargo de cuándo se sube. Esa decisión me la dejan a mí. Hagan la técnica y yo hago la política>>”.

¿Qué piensa del problema de financiación de las universidades?

“Este problema que estamos viviendo con las universidades públicas era de prever. Claro está que las normativas de financiamiento de estas instituciones ya están quedadas. Si queremos educación hay que resolver ese problema. Además, no todas las universidades deben ser de investigación como los Andes, la Nacional o la Antioquia. Necesitamos buenas universidades de pregrado y buena educación técnica”.

Usted fue ministro de Minas y Energía, ¿cómo ve a este sector?

“Hay que darse la pela energética, meterle duro a las renovables. Hay que hacer fracking, no deberíamos seguir dependiendo externamente del petróleo, pero si lo hacemos hay que desarrollar el fracking. Hay que hacer pequeñas centrales hidráulicas, apoyar la energía solar. De otro lado, nuestra infraestructura es muy mala. Algo se ha avanzado pero nos falta mucho. Necesitamos una entidad que piense en todos esos problemas y sus soluciones, y debería ser una Dirección Nacional de Planeación (DNP) como la de antes. Yo creo que hay que hacer una reforma a Planeación Nacional para que se piense en el largo plazo”.

¿Hay un artículo de Keynes, en 1930, que plantea el futuro de la economía para nuestros nietos, como nos ve en 30 años?

“Sí, lo conozco. Ojalá viera a Colombia como Chile hoy. Estamos muy atrasados. Estoy un poco desilusionado de que no hayamos logrado enrutar bien a Colombia. Me gustaría verla con una estructura diversificada de la producción y de las exportaciones. Con una industria relocalizada en la costa Caribe y en Cali. Con mejor infraestructura física. El censo muestra que en 30 años va a haber relativamente menos gente entrando a la fuerza de trabajo y a la educación superior y muchos viejos pobres sin pensión. Necesitamos mejor integración regional interna, necesitamos un aumento de la productividad y de las exportaciones agrícolas, en el campo va a vivir muy poca gente. Hay que generar empleo en las ciudades como planteaba el profesor Lauchlin Currie. Y también generar empresas con buena administración como planteaba el profesor Albert O. Hirschman”.

Siempre le he querido preguntar por su periplo de ingeniero a economista y después a historiador...

“Yo estudié ingeniería de 1965 a 1970, era la década de las discusiones sobre el desarrollo y la efervescencia intelectual. En Colombia, eran los tiempos de Carlos Lleras Restrepo y del Decreto 444, el Estatuto Cambiario. A mí no me gustaban las estructuras ni los suelos que se estudiaban en ingeniería civil y traté de pasarme a economía en los Andes, pero eso no era tan fácil y el decano me dijo que tenía que volver a comenzar. Yo no estaba dispuesto a hacerlo y opté por la maestría en economía del transporte en Berkeley, financiado por un crédito del Icetex. Estaba más interesado por los problemas del desarrollo. Hasta ese momento yo no había tomado ningún curso de economía. Antes de volver al país le escribí a Antonio Barrera, que era mi amigo, y me dijo que se estaba fundando Fedesarrollo. Estaban en ese momento Rodrigo Botero, Roberto Junguito, María Mercedes Cuéllar y Cecilia López. Al llegar me nombraron secretario general, el primero. Ahí empecé a aprender sobre economía colombiana. Comencé de nuevo a pensar sobre el desarrollo y las políticas públicas y decidí hacer una maestría en Princeton: Public and International Affairs. Me conseguí una beca de la fundación Ford. Ahí tomé unos cursos de economía, con profesores muy buenos como William Branson.

En agosto de 2004, un año después de retirarme de la Junta Directiva del Banco de la República, tuve una trombosis de la cual me recuperé muy bien, afortunadamente. Cuando uno está en esas revisa lo que ha hecho en la vida y lo que quiere hacer. En 2005, inicié una maestría en historia. Me demoré, pero la terminé. Decidí que no quería volver a tener cargos públicos ni privados. Me quedaba la docencia, la lectura, la investigación y las juntas directivas”.

¿En qué juntas está hoy?

“Soy presidente de la junta del BBVA. Con la salida del ministro de Minas de la junta de ISA, por requerimiento de la OCDE, me llamaron. También estoy en la de Promigas y Mineros. Me gustan las juntas porque me mantengo informado.