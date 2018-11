Formalizar turismo, clave para ser el nuevo petróleo

“Si la meta del Gobierno es que el turismo se convierta en el nuevo petróleo para el país, hay que darle las herramientas necesarias al sector para encontrar estabilidad, capacidad de maniobra y facilidades para la puesta en marcha de más empresas formalizadas que den el resultado esperado por el gobierno”, afirmó Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur.

Bessudo se refiere al reciente anuncio hecho por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la modificación a ciertos procesos para el Registro Nacional de Turismo (RNT). Procesos que según la misma cartera bajarían sustancialmente la cifra de informalidad del sector, que se ubica en 41 %.

La idea es también que los principales indicadores del segmento sigan encarrilados en la vía del crecimiento. Los datos más recientes de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) demostraron que la ocupación en septiembre llegó al 57,01 %, lo que le da para tener un crecimiento de 1,18 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2017.

Así mismo, reducir los niveles de informalidad del sector parece ser una buena idea si se tiene en cuenta que el país está empezando a experimentar un crecimiento importante en la llegada de visitantes extranjeros. De acuerdo con números de Migración Colombia, la cifra de visitantes extranjeros entre enero y septiembre se ubicó en 3,1 millones de personas, lo que da cuenta de un crecimiento del 31,8 % con respecto a los primeros nueve meses del año pasado (ver ¿Qué sigue?).

Uno de los cambios más importantes está en que no se cobrará por la renovación del RNT. Proceso que valía entre 20 mil y 100 mil pesos, dependiendo del departamento. “Las cámaras ya lo van a hacer de manera gratuita”, confirmó Andrea Catalina Lasso, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio; quien además explicó que esta medida también genera un impacto en el Registro Nacional de Turismo de personas no comerciantes, que ahora no tendrán que hacer el registro mercantil, sino que pueden ir directamente a registrarse como prestadores de servicios turísticos.

Paula Cortés, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) afirmó que “los cambios convierten a los procesos meramente declarativos y por ende no se tendrá que proceder al pago de impuestos que se cobran a nivel distrital y municipal, esto implicaba: liquidación del valor, traslado al banco, efectuar el pago, escanear el documento y volverlo a montar, esto es muy positivo”. Sin embargo advirtió que “ no estaríamos de acuerdo en que esta simplificación signifique que cualquier persona pueda sacarlo (RNT) y se diga llamar agente de viajes”.

Los protagonistas del sector pidieron que la calidad siga siendo la máxima en la prestación del servicio, razón por la que solicitan que sea exigida la capacidad económica para ser un prestador de servicios turísticos .