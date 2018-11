La mitad de las empresas apuesta por inversiones

La respuesta es irrelevante, sólo 3,8 % de los empresarios lo considera y de hecho, otras son las razones que se muestran como dificultades.

Un aspecto ampliamente superado por la falta de flujo de capital (21,1 %), baja demanda o ventas (18,8 %) y altos costos o impuestos (12,8 %).

No obstante, pareciera que no estuviese allí inmersa la discusión que se ha dado de cara a la Ley de Financiamiento que se concentró en una primera instancia en ampliar o no el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 80 % de la canasta básica y que confrontó a los empresarios, políticos y consumidores; en todo caso, en el tercer obstáculo se encuentran los impuestos.

Finalmente, Luis Fernando Ramírez, vicerrector de investigaciones de la Universidad de la Salle, señaló que las inversiones el próximo año también dependen de lo que salga sobre esta Ley. En la Eoic, el 6 % de los empresarios aseguró que aplazará sus inversiones; la cifra es menor que en 2017 (8,3 %), pero mayor entre 2014 y 2016, cuando fluctuó entre 3,5 % y 5,2 % .