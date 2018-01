Así va la nueva subasta del espectro

Martha Suárez

Dir. Agencia Nacional del Espectro

“El fin del Estado es conectar a los usuarios. Buscamos entregar el recurso a los usuarios que quieren más consumo de datos y conectividad. La decisión que prima es que el recurso se requiere para el país. Ese espectro está disponible, se puede entregar y buscamos poderlo hacer, el precio aún no está disponible. No puede ser que el Estado no lo entregue cuando está disponible y los usuarios están pidiendo cobertura, señal y buen servicio. Necesitamos mayor infraestructura y que los operadores usen el espectro de manera eficiente”.