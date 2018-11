Mitos a derrumbar para fortalecer la tercerización en Colombia

El Ministerio de Trabajo derogó el 18 de abril el decreto 583 que pretendía acabar con la figura de tercerización en las empresas y terminar con las malas prácticas de contratación ilegal de algunas compañías.

La entidad, por medio del decreto 683, también restringió que se contrate a un proveedor para hacer las mismas labores que realiza un beneficiario por contratación directa y que no se informe al respecto, que el proveedor no tenga autonomía sobre el uso en los medios de producción de la empresa y que a los trabajadores no se les aseguren sus derechos mínimos.