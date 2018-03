Claves para la nueva reforma tributaria según Anif

La situación no debe sorprender mucho, pues en Colombia cada dos años hay una modificación del estatuto tributario, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

En Colombia hay 104 zonas francas. Para Anif, el tratamiento preferencial debería limitarse a aquellas que son consideradas netamente exportadoras y las demás deberían ajustarse al impuesto de renta de 33 % en 2019.

En la reforma de 2016, se logró que la tasa impositiva pasara del 15 % al 20 % lo que “se quedó corto frente a la necesidad de corregir la forma como operan los alivios a dichas entidades”, sostuvo Anif.

No obstante, esta perspectiva no tiene en cuenta que el modelo no puede supeditarse a una promoción a las exportaciones pues la Organización Mundial de Comercio (OMC) lo impide así, según lo explicó Mauricio Escobar, gerente de la firma Escobar Salas Consultores. De esta manera, deben operar como “como un mecanismo de desarrollo empresarial”.