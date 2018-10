Para esto le sirve el seguro de arriendo

Cuando no disponga de una aseguradora que le apoye cuando tenga problemas por daños en la propiedad o el no pago de la mensualidad, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) recomienda, antes de llevar a cabo algún tipo de proceso judicial, la conciliación entre las partes. En tal caso, de no ser posible un acuerdo, las instancias que permiten un diálogo más cercano para resolver conflictos de esta índole son: notarías, la Defensoría del Pueblo, el personero municipal, y finalmente: los centros de convivencia.