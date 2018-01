Rebaja de tasa de interés traerá más inversión

La rebaja de la tasa de interés del Banco de la República de 25 puntos básicos, realizada este lunes y que la ubica en 4,5 %, traerá más inversión extranjera y consumo.

Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: “la reducción de la tasa de interés es otra buena noticia, reitera y confirma las tendencias que hemos visto en las primeras semanas de este año (...) Naturalmente esto se traduce en más inversión y en más consumo”.

En la misma medida, el especialista en Política Económica de la Universidad de Antioquia, Remberto Rhenals sostuvo que “cuando el Banco de la República reduce el costo del endeudamiento, lo que debe esperarse es una recuperación de la inversión tanto del consumo como privado. Eso es lo que normalmente se debe esperar”, precisó el profesor universitario.

Para el académico, la debilidad de la economía que se ha registrado en el último año de forma aguda ha llevado al Banco de la República a empujar el crecimiento económico en un momento en el cual la inflación se acerca al rango meta.

A juicio de Rhenals, la decisión del Emisor se debe a que este considera que la recuperación que han tenido los precios del petróleo en las últimas semanas es algo transitorio “y por tanto quieren presentar bases sólidas por el lado de la demanda para que la economía llegue a recuperar tasas de crecimiento de más del 3 % rápidamente”.

Recordó que la política de reducción de tasas ha venido sucediendo desde hace varios meses, específicamente, a partir del 19 de diciembre de 2016.

La decisión fue tomada por la mayoría de la Junta Directiva del Emisor, cuatro miembros de un total de siete. Los tres restantes votaron por mantener la tasa de interés inalterada.

Entre los aspectos tomados en cuenta fue que en “diciembre la inflación anual se redujo menos de lo esperado y se situó en 4,09%”, sostuvo el gerente general del Emisor, Juan José Echavarría Soto.

Señaló además que las expectativas de inflación registraron cambios leves. De acuerdo con los sondeos que recopila el Banco, la tasa anual para diciembre de 2018 se redujo a 3,47 % y la de 2019 se sitúa en promedio en 3,33 %.

“Lo que estamos viendo con la información que tenemos hoy es que no hay más reducciones de tasa en lo previsible este semestre con la información disponible. Eso no quiere decir que no puedan haber reducciones futuras”, destacó el gerente general del Emisor.

“Vienen tiempos mejores, lo peor ya pasó y cada vez lo estamos confirmando más con estas nuevas proyecciones. Creo que vamos a crecer más pronto de lo que pensábamos”, afirmó Echavarría.

El Banco además fijó la meta de inflación en 3,47 % al cierre de 2018.

“Se espera que la inflación y las medidas de inflación básica se reduzcan en los próximos meses, en parte por la disipación de los efectos del aumento de los impuestos indirectos a comienzos de 2017”, sostuvo el Emisor

Finalmente, el equipo técnico del Banco de la República mantuvo este lunes su proyección de crecimiento de 1,6 % para 2017 debido a una demanda interna débil, mientras que para el cierre de 2018 estimó que llegará a 2,7 %.