Banco Mundial da la receta del crecimiento para Colombia

Colombia debe trabajar en cuatro pilares fundamentales: desarrollo de insfraestructuras de las vías de Cuarta Generación (4G), obtener más beneficios de la reforma tributaria de 2016, invertir en el sector minero-energético, y seguir consolidando el ajuste fiscal. Así lo afirmó el economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Végh, en entrevista con EL COLOMBIANO.

“La inversión vial es un elemento clave en el caso de Colombia para seguir en crecimiento”, afirmó el economista y además destacó que no solo el país, sino la Región tienen unos retos en este aspecto que hacen más costoso el comercio internacional.

Aún el país está a tiempo de aprovechar la reforma tributaria ya realizada por el Gobierno, explicó Végh. No obstante, entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha dicho que esta no es suficiente y que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de arreglar la estructura tributaria, con el fin, entre otros, de aumentar el recaudo, otra de las tareas que no es ajena para la entidad.

Aumentar los ingresos del Estado vía impuestos impactará positivamente para seguir en la senda de ajustar el déficit fiscal, y dejar en una mejor posición la estabilidad económica del país.

Mientras algunos contradictores señalan la relevancia de diversificar, el Banco Mundial plantea que no es momento de renunciar a los buenos tiempos que llegan con el aumento del precio del petróleo para seguir invirtiendo el sector minero-energético y sacarle su mayor provecho.

Si estos indicadores se cumplen, la previsión del crecimiento para este año se enmarca en 2,9 %.