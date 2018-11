Otra vez, a buscar $6 billones para la tributaria

Carlos Rodríguez, auditor general de la República, dijo que no entendía cómo se estaba hablando de un desajuste presupuestal de 14 billones de pesos cuando en cuentas bancarias corrientes y de ahorro hay 20 billones de pesos quietos, disponibles para inversión. Según el auditor, cerca del 70 % de esos recursos no están generando ningún tipo de utilidad. Aún no se propone esa salida para poder encontrar otra solución de cara a lo que requieren planes sociales y de inversión para el próximo año.