Demandar ajuste del salario mínimo, ¿sería útil?

El Decreto 2269 de 2017 por el que se fijó el salario mínimo para 2018 en 781.242 pesos mensuales, está a punto de correr la misma suerte de la norma que en 2015 estableció el mínimo de 2016: ser demandado ante el Consejo de Estado.

La iniciativa la encabeza Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien asegura que el equipo jurídico de esa organización está encontrando argumentos muy fuertes para demostrar que se violó el reglamento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS).

Para el dirigente, las normas reglamentarias de la CPCPLS (Ley 278 de 1996) señalan que las reuniones deben ser convocadas por quienes tienen el rol de coordinación. “La convocatoria no se hizo, y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, así lo reconoció en declaraciones que dio a medios radiales. Además, al encuentro del sábado con el presidente, Juan Manuel Santos, no asistieron todos los gremios de la producción y el reglamento es claro en el sentido de que los integrantes de la Comisión no pueden delegar su representación”.

No obstante, Pedraza reconoce que la intención no es derogar el 5,9 % en que se aumentó el salario mínimo, sino fijar un precedente en contra del Gobierno que “lo que hace es manipular un instrumento de origen constitucional como la CPCPLS, que está reglamentado por la ley”.