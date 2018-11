Sindicatos se movilizan este jueves contra la ley de financiamiento

En medio de la polémica que se ha generado por la Ley de Financiamiento, los sindicatos de trabajadores encabezados por la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), entre otros, se movilizarán este jueves 8 de noviembre en todo el país en rechazo a la reforma tributaria del Gobierno Nacional.

“Nos oponemos a la monstruosa reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, hacemos un llamado urgente para que levantemos nuestra voz de protesta y a través de la denuncia y la movilización en las calles, los distintos sectores sociales, políticos, sindicales, académicos y gremiales, derrotemos este asalto a los bolsillos de la mayoría de los colombianos. Iniciamos las movilizaciones contra la reforma tributaria el próximo jueves 8 de noviembre en todo el país”, indicó la CUT.

Por su parte, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, aseguró que la reforma tributaria no puede ser un “maquillaje” cuando lo que se pretende es afectar a las clase baja y media del país.

“Vamos a movilizarnos a partir de mañana en contra de la reforma tributaria que no es por un maquillaje y lo que queremos en esencia es el retiro del proyecto y en efecto la renuncia del ministro de Hacienda porque efectivamente lo único que ha hecho es causarle problemas a este gobierno como jefe del equipo económico”, indicó Gómez.

De acuerdo con el dirigente sindical, indicó que los trabajadores están dispuestos a hacer propuestas como la de gravar a los grandes capitales, que se elimine la exención de impuestos a la minería y petróleo porque “no siempre tienen que meterle la mano a los sectores más empobrecidos y a la clase media en condiciones que son absolutamente inaceptables”.

En ese sentido, la CUT aseguró que esta reforma tributaria, la número 14 en 30 años, propone la misma fórmula para reactivar la economía y generar empleo en el país, la cual en estos años no ha funcionado.

“Es el mismo argumento utilizado en las anteriores reformas tributarias, sin que, en estos ya largos 30 años, haya evidencia real ni de lo uno ni de lo otro. Por el contrario, la economía real sigue sin despegar, dependiendo siempre de los oscilantes precios de materias primas como el petróleo y con una tasa de desempleo de alrededor del 10%, la más alta de América Latina”, indicó la CUT.

Finalmente, los sindicatos de trabajadores aseguraron que estas movilizaciones se realizarán en todas las ciudades del país y que no descartan un paro nacional si el Gobierno no mira otras alternativas que no afecten a la clase baja y medias del país a través de más impuestos.