Tecnología, factor de unión y crecimiento económico

El problema a resolver es “cómo hacer más inclusivos los avances de la tecnología en la economía”, explicó Mesa, quien además considera que retomar las tasas de crecimiento implica “un vuelco en la productividad, que es lo que hoy el mundo no está viendo crecer, al ritmo que lo hace la innovación”.

La idea, según señaló el presidente, es reconocer que solucionar los problemas globales no se debe hacer en solitario y que hoy: “vivimos en un punto de inflexión con muchas oportunidades, pero también de confrontación ante un posible colapso de nuestros sistemas globales, pero el cambio no solo está llegando, está en nuestras manos mantenerlo vigente”, concluyó.

Entre el 23 y el 26 de enero, en Davos, Suiza, se reunirán al menos 3.000 asistentes, 70 jefes de Estado o de gobierno y 38 responsables de grandes organizaciones internacionales, para discutir el futuro, con más de las 400 sesiones que se desarrollarán.

En este escenario, se plantean “los intereses geopolíticos de quienes asisten”, explicó Óscar Eduardo Medina, docente de la universidad Eafit. Su apreciación no es menor, al tener en el continente americano un líder como Donald Trump, en Estados Unidos, quien desafía el orden mundial, existen territorios conmocionados y conflictivos como Israel y Palestina, las dos Coreas (del Norte y del Sur), lo que está sucediendo en Siria y la crisis de democracia de Venezuela.

Pese a que las situaciones suenen lejanas, lo cierto es que las tensiones políticas repercuten la economía de las naciones, desde los precios de los commodities hasta las modificaciones en el consumo global. “Los cambios políticos pueden tener un impacto en el crecimiento dado que esto limita las expectativas, frena la confianza en la economía y genera incertidumbre”, afirmó Mesa.

Aún así, son escenarios que presentan guías para las discusiones globales, pero “no son propuestas vinculantes. Mucho depende del deseo político de llevarlas a implementar”, aclaró Medina.

La crisis en Venezuela será debatida en Davos, y así como el escenario electoral en América Latina.

Aunque los analistas no coinciden en su percepción sobre la contribución de la región en un evento como este, según comentó Mesa, la situación de Colombia y el Acuerdo de paz podría ser protagonista en la agenda.

“Colombia no tiene tanta relevancia en Davos (...) pero esto no quiere decir que los países latinoamericanos sean ignorados. La enorme periferia productora de materias primas es vital para encontrar una forma de crecimiento y redistribución global. No se puede dar un mundo que le dé la espalda a ella”, concluyó Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario.