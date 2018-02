Utilidad del Grupo Argos creció 29 % en 2017

El título de Grupo Argos cerró ayer en la Bolsa de Valores de Colombia con un alza de 0,29 %, hasta los 20.400 pesos. Así las cosas, el mercado ya preveía los resultados financieros del grupo. Ya conocía los datos de Celsia y Cementos Argos. “El mercado no esperaba gran sorpresa y por eso la acción no se movió tanto en la jornada de ayer. Ya se conocían fundamentales con sus filiales”, indicó Camilo Thomas, analista de renta variable de la comisionista Alianza Valores. Destacó además que el grupo se protege en ingresos, porque si a Cementos Argos no le fue tan bien, compensó con lo logrado por Celsia.