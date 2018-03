Inversiones paisas no temen a la coyuntura política en Perú

En ese contexto, el analista de inversiones Marco Alemán , de la casa de bolsa Kallpa Securities, citado por la agencia de noticia EFE, señaló que la renuncia del presidente peruano no impactó negativamente en el mercado debido a que los inversionistas ya habían asumido ese acontecimiento en las jornadas anteriores.

Consultado sobre la coyuntura peruana, David Bojanini García , presidente del Grupo Sura, señaló que lo que está sucediendo en ese país está en camino de resolución. “Incluso en el contexto de renuncia del señor Kuczynski la semana pasada y la posterior aceptación por parte del Congreso, los mercados funcionaron con normalidad. No estamos preocupados. El presidente tuvo problemas de gobernabilidad y lo que pase deberá ser para el bien de esa nación”.

La compleja situación política que afronta el país suramericano desde hace varios meses, con constantes intentos de sacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski que prosperaron la semana anterior, está en el radar de estas compañías, que aun hoy se declaran confiadas de que sus operaciones allí no sufrirán tropiezos.

Por su parte, Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA, le dijo a EL COLOMBIANO que la posibilidad de que el primer vicepresidente Martín Vizcarra asumiera funciones presidenciales en Perú estaba contemplada desde meses atrás.

“Eso ya lo sabíamos. Los analistas nos dijeron desde principios de año que la posibilidad de que Kuczynski resistiera, no era grande. No vemos que con el nuevo mandatario se produzcan cambios. Seguramente habrá movidas de gabinete, pero no cambios de fondo que nos preocupen”, explicó Vargas.

En el vecino país, ISA encabeza varios contratos de concesión para la prestación de servicios públicos de transmisión de energía a cargo de sus filiales ISA REP, ISA Perú y Consorcio Transmantaro. También tiene opera redes de telecomunicaciones a través de Internexa Perú.

El año anterior, ISA activó una línea de 17 kilómetros de largo denominada “Planicie Industriales” que demandó inversiones por 50 millones de dólares, y puso en operación el proyecto Mantaro-Montalvo de 910 kilómetros que suministra energía al sur, en el que se invirtieron 400 millones de dólares. Para este año destinará 272 millones de dólares más para la línea Coya-Yana de 850 kilómetros.

Según el reporte de flujos de inversión colombiana al exterior, elaborado por el banco de la República, en los últimos cinco años los recursos llevados a Perú sumaron 1.554,1 millones de dólares.