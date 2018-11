Empresas exhiben notas trimestrales

Los ingresos de la empresa constructora a septiembre sumaron 777.764 millones de pesos, observando un aumento de un 9,7 % frente a los 708.586 millones reportados en los primeros nueve meses del año anterior. La cuenta de ganancias totalizó 82.676 millones de pesos, inferior a los 174.270 millones contabilizados hace un año, pero la cifra no comparable por incluir el resultado de un evento no recurrente, asociado a la utilidad en la venta de inversiones. En su informe, la empresa resaltó que “los proyectos viales de cuarta generación (4G) lograron desembolsar créditos de largo plazo, continúan realizando sus inversiones, generando empleo e impulsando la economía en las zonas donde se desarrollan. En la medida que más proyectos 4G alcancen este hito, se podrá evidenciar un mejor dinamismo del sector constructor”. Para los analistas de Davivienda Corredores la demanda en el sector aún no logra repuntar, pero señalaron que las caídas son cada vez más moderadas frente al 2017. En la bolsa, la acción de esta firma antioqueña se depreció entre enero y septiembre 9,3 %, al iniciar en 1.175 pesos y cerrar en 1.065 pesos.