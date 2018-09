Adela Cortina: La ética da felicidad y es rentable

AC: “Exactamente, porque si les hablo para tratar de determinar si una norma es justa —cualquiera, por ejemplo, pagar impuestos—y tengo mucha información y ustedes ninguna, e intento manipularlos en el diálogo y llevarles a decir lo que quiero que digan, lo que ocurre al final es que lo que vamos a decidir no es lo justo. Hay que tratar de tener la misma información posible para el tema que vamos a tratar y poder dialogar en las condiciones más próximas posibles a la simetría para que ustedes puedan intervenir y yo también, para que podamos intercambiar argumentos, y para eso es necesaria una tarea de parte de los intelectuales y de los medios de comunicación que deben informar a la gente para que pueda dialogar con conocimiento de causa, porque si no, aunque las leyes las están determinando en el Congreso, a la hora de discutir si una ley es justa, ¿cómo pueden hacerlo los ciudadanos, si no tienen información, si no saben qué extraños hilos se están moviendo en torno al asunto? Se necesita estar lo más cerca posible a una discusión de simetría para poder determinar qué es lo justo, y en este caso, lo justo sería lo que defienda los intereses que fueran comunes a todos”.

¿Cómo se decide que la ley es justa? Pues en la ética que he venido trabajando en los últimos tiempos, que se llama ética del diálogo, se trata de que los que están afectados por las leyes y las normas puedan dialogar sobre si estas les parecen que les benefician, que les repercuten positivamente o no, y la norma será justa si los afectados por ella pueden darle su consentimiento después de un diálogo celebrado en las condiciones más próximas posibles a la simetría”.

En una sociedad no tienen que decidir los políticos. Claro, hay un tipo de institución llamada justicia: los jueces, los abogados, etc.; yo hablo del valor. ¿Se pueden equivocar los jueces? Obviamente sí. ¿Se pueden equivocar las leyes y que haya leyes injustas? sí; una ley cuando está vigente hay que cumplirla, pero una ley puede ser injusta y entonces, hay quienes lo denuncian.

Uno de los grandes fallos de nuestra época y de muchas otras es el individualismo, que es el creer que hay seres aislados, que viven a su aire y que un buen día deciden juntarse y formar una comunidad o una familia. Yo me reconozco como persona porque otros me han reconocido como tal. Entender que somos seres relacionales, vinculados, que no somos individuos aislados sino que siempre somos seres en familia, en comunidad, incluso, en un universo global, es fundamental para entendernos a nosotros mismos (...). La ética se ocupa de la justicia, en muy buena parte, que es el valor que une a los ciudadanos, que une a las personas entre sí, y si las sociedades no lo son, después viene una gran cantidad de desastres”.

MO: En una sociedad como Colombia en la que existen diferentes realidades y niveles de educación, los puntos de contacto parecen lejanos, ¿cómo lograr conciliar encuentros?

AC: “Está muy lejano, hasta cierto punto, porque Colombia, como muchos otros países, ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que cumple 70 años. Estamos a años luz de proteger los derechos de la Declaración de 1948, pero es verdad que todos los hemos declarado al decir: ‘todo ser humano tiene derecho a la vida’, ‘todo ser humano tiene derecho a expresarse libremente, a asociarse, a reunirse, a desplazarse por un territorio´, que son los derechos de primera generación. Todos tienen derecho a participar en la vida política, y todos tienen derecho a la salud, la asistencia sanitaria, a la educación, a la cultura (...) La Declaración de 1948 es lo justo, es una base común, pero una cosa es la declaración y otro la realización.

La cuestión es que en la Declaración de los Derechos Humanos se dice desde el principio que los distintos Estados tienen que proteger estos derechos y que las Naciones Unidas se tienen que encargar, pero también lo deben hacer los ciudadanos a través de la educación, porque pueden hacer mucho y, en los distintos niveles se educa para proteger los derechos de todos, diciendo que todo ser humano es sagrado, eso es lo que hace que la realización se vaya adecuando a la Declaración”.

JMV: La mayoría de nuestros países han firmado la Declaración. Cuando se toca el capítulo de los derechos a la pensión, a la salud o a las vacaciones, hay una relación entre la capacidad de nuestros Estados de proveerlos con el desarrollo económico de las naciones y eso genera una tensión social importante. ¿Cómo hacer para explicarle a un ciudadano que no siempre está garantizada la capacidad económica de entregarlos?

AC: “Ese punto es clave, y eso es lo que hizo posible en algún momento el famoso estado del bienestar, cuando se estableció en los años 70 del siglo pasado en los países nórdicos y luego en otras naciones, que consistía nuclearmente en decir que efectivamente, las comunidades políticas tienen que proteger los derechos de sus ciudadanos de primera y segunda generación.

Colombia es un Estado social de derecho, España también. Esto quiere decir que está obligado a proteger los derechos de primera y segunda generación de sus ciudadanos, entonces, claro, hablamos mucho y luego hacemos lo que hacemos. Pero cuando en la Constitución se dice Estado social de derecho, se refiere a un compromiso no solo del poder político, sino también del poder social, por el que los ciudadanos vean protegidos esos derechos.

Hay un compromiso, no es una cuestión de invitación, de ‘deberían’, o de dar un consejo, no. Es una obligación de justicia, por eso distingo entre justicia y felicidad, porque la justicia es exigente. Cuando alguien dice que algo es justo, está exigiendo que se haga.

Yo puedo hablar con ustedes y decir que me gusta más el chocolate y ustedes dicen que les gusta más el café. Bueno, por eso no vamos a discutir. En la felicidad cada uno tiene sus proyectos. Unos pueden ser más inteligentes, mejores, peores... nos aconsejamos unos a otros. Pero la justicia es muy exigente porque cuando alguien dice que algo es injusto, no está diciendo solo que a él no le gusta, sino que no debería ser. Hay gente que no puede expresarse libremente, por ejemplo, en Venezuela; entonces no solo es que en Venezuela deberían poder expresarse libremente, sino que tendrían que poder hacerlo porque es una cuestión de justicia.

Los derechos de primera generación son de justicia, y cuando uno dice que esos derechos no están respetados en algún país o en algún lugar, lo que tenemos que decir es que es injusto. Y cuando uno dice que es injusto, está diciendo que hay una exigencia de que eso cambie. (...) Yo escribí un libro en 1986 que se titula Ética mínima, y lo que quería decir es que hay unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en la inhumanidad. En Perú a las migraciones se les llaman ‘poblaciones nuevas’ como un enorme eufemismo, y dicen que a la gente le gusta vivir así, yo creo que no, pero cuando uno ve esas invasiones, dice, ‘esto es injusto’. Pero ante la pregunta que me hacías de ¿y si no hay dinero?, ahí es donde entra la obligación de la política, porque hacer política es priorizar.

Si hay casos de corrupción, de cohecho, todo ese dinero que se va por ahí, y se va mucho, pues no se va a la protección de derechos, sino que se va a los bolsillos particulares de la gente que, además, a poco nos descuidemos están metidos en el negocio del narcotráfico y tienen relaciones con los poderes públicos. Efectivamente, todo ese dinero es una injusticia clamorosa, porque tendría que estar al servicio de los derechos de las gentes, porque es dinero público. Y si todo ese dinero se invirtiera con cuidado, con celo, para que hubiera una buena atención sanitaria y una buena educación, y para que las gentes pudieran tener unas viviendas habitables, el mundo cambiaría radicalmente”.

MO: Los ciudadanos pueden pasar de la inconformidad a la exigencia sobre lo injusto pero si no pasa nada puede llegar la desilusión y la apatía, ¿cómo no perder la esperanza?

AC: “Hay muchos resortes. Lo justo es una exigencia, porque debemos hacerlo. Por una parte, todo el mundo recurre a lo mismo, que es la educación pero este es un recurso de largo aliento. Al formar desde la escuela en la que, efectivamente, todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, lo que quiere decir es que tienen que ver respetados todos sus derechos de primera y segunda generación y que no pueden ser despreciados; no puede ser que estén enfermos y no tengan una asistencia sanitaria. Sobre eso hay que educar, comentándolo y degustándolo desde la infancia.

¡Déjese de programas de valores!, explíqueles a los niños desde el principio que su compañero y que el otro y que el de más allá, todos ellos tienen dignidad y no un simple precio. Los seres humanos son sagrados unos para otros: No se les puede manipular, no se les puede maltratar. Eso quiere decir que deben poder expresarse libremente, ir por un territorio sin que se les detenga y tener derecho a que se les ayude a salir de la pobreza si están en esta situación.

Debemos ir educando no solo en el currículo formal en los institutos y universidades, sino en la sociedad y con los padres de familia, porque si en el colegio al niño le dicen una cosa, pero en su casa le dicen otra distinta, pues por esa esquizofrenia a los pequeños les parecerá que hay que decir una cosa y hacer otra.

Si una sociedad no tiene una identidad ética de este tipo, la verdad es que no existiría como tal, sino que hay un conjunto de gente que más o menos se relaciona, pero falta esa identidad de los valores que es muy importante.

La fuerza de la sociedad civil (colegios, los institutos, los padres, las asociaciones de vecinos) no se aprovecha lo suficiente, porque siempre pensamos en que los políticos lo resuelvan todo. Conozco gran cantidad de asociaciones en Colombia; ustedes tienen una creatividad impresionante. Un día le pregunté a un señor ¿cómo les está pasando esto con una sociedad tan creativa como la que tienen’, Y me responde: ‘¡Ay doctora!, es que tenemos muchas iniciativas pero pocas acabativas (Sic)’, y esa frase la puse en un artículo. Si no, es imposible que la sociedad resulte justa (...) Como decían, la gente ya está cansada y desesperada después de todas las ilusiones con el proceso de paz. Pero no se pueden dejar desalentar porque tienen que trabajar para los hijos, y para las futuras generaciones, que lo que no se haga ahora, lo van a heredar muy mal”.

JMV: ¿Cuál es el rol de esa sociedad civil en nuestro país?

AC: “¿Se puede transformar la sociedad desde la sociedad civil? Y entonces la pregunta es: ¿qué compone la sociedad civil? El mundo empresarial y el económico. Así como el Estado tiene la capacidad de coaccionar para que la gente cumpla las leyes (...) una empresa que funciona bien, que no es corrupta, sino que establece relaciones con los ciudadanos y con el Estado, y que es una empresa ciudadana, es una fuente de riqueza enorme, tanto material como inmaterial.

Y por fortuna, el mundo empresarial ha ido asumiendo una serie de propuestas que asumen la responsabilidad social corporativa (...) y si funcionara de acuerdo con todas ellas, las poblaciones estarían mucho mejor porque tendrían mucha más riqueza material y social; los derechos se verían cumplidos, las gentes podrían trabajar en un ambiente de distensión y de tranquilidad. Por eso decía el premio Nobel de Economía Amartya Sen que una buena empresa es un bien público”.

JMV: ¿Cuál es el rol de ese empresario que quiere trascender y buscar el bienestar de su sociedad, más allá de generar riqueza material?, ¿cómo se debe involucrar ese empresario a la sociedad?

AC: “Me gusta distinguir entre el poder del político y el poder del empresario. Creo que son dos papeles distintos que no hay que confundir, porque si no, en ocasiones viene el tema de las puertas giratorias: la persona que primero estuvo en la empresa y luego se pasa a la política y después de estar en esta última vuelve a la empresa. Estas cosas hay que diferenciarlas.

Una cosa es el Estado del que forman parte los gobiernos, los legisladores, los jueces, un ámbito que pertenece al marco estatal que es la maravilla del Estado democrático de derecho. Pero hay tres poderes en una sociedad: el político, el económico y el ciudadano, que tienen que trabajar conjuntamente y que cuando lo hacen, las cosas van muchísimo mejor.

Hace poco llegó a Valencia un barco con inmigrantes de Italia. Lo que me gustó mucho de aquel acto es que se juntaron los tres poderes: por una parte, la Generalitat nuestra, que dijo ‘sí, vengan aquí’. Los empresarios se volcaron y fueron al muelle a llevar traductores, ropa, mantas y se los llevaron a sus barcos para alojarlos. Y los ciudadanos de a pie, entusiasmados, ofreciendo sus casas y su hospitalidad. Esto ya es una iniciativa, ahora viene el momento de decir: ¿y cómo se les integra o se les inserta? ¡Que no venga la explosión de solidaridad y todos contentos y se acabó!. Para mí fue el triunfo de la unión de los tres, que creo que es fundamental, porque si no, las cosas no van adelante.

Si los políticos van por un lado a sus votos, a sus cohechos, y los empresarios van únicamente a su máximo de rendimiento y de resultados, y la ciudadanía cada uno a lo suyo, pues esto no tiene solución, porque claro, efectivamente, siempre hay injusticias; pobres y vulnerables y nadie se acuerda de ellos. Creo que la sinergia de los tres poderes, la conjunción de ellos es fundamental para que una sociedad vaya adelante.

Las empresas pueden hacer mucho, inclusive las empresas pequeñas, porque cada quien tiene su área de influencia, y en el entorno en el que se está, si una empresa no es corrupta, mejora la relación social, se vuelve una fuente de capital social para la gente, pero si además es potente, entonces, puede incluso ayudar a que las leyes cambien para mejorar.

Nosotros estamos trabajando en el tema de la ética y de la empresa desde 1990, sencillamente porque creemos que una buena empresa mejora enormemente a la sociedad. Las sociedades necesitan buenas empresas, y las empresas necesitan ser éticas, incluso para ser rentables”.

MO: ¿Por qué la ética es rentable?

AC: “Es rentable porque en el medio y en el largo plazo, las empresas que actúan éticamente podrán incrementar también su cuenta de resultados.

Cuando una empresa funciona de una manera no ética, a lo mejor, en el corto plazo puede ganar una cantidad de dinero considerable, pero cuando hablamos del medio y el largo plazo, aquellas compañías que funcionan éticamente tienen en cuenta a todos sus grupos de interés. Nosotros los llamamos los afectados, porque son tocados o perjudicados por la actividad de la empresa, y en esta ética del diálogo se entiende que las normas son justas cuando los afectados por ellas están dispuestos a darle su consentimiento (...) Nos gusta esta palabra porque entendemos que todos los perjudicados por la norma o por la actividad tendrían que ser consultados. Además entendemos que una empresa inteligente es aquella que los tiene en cuenta porque intenta generar aliados y no adversarios.

Acuñé una expresión que ha tenido mucho éxito: la responsabilidad social es una herramienta de gestión, un instrumento de prudencia y una exigencia de justicia. Es una herramienta de gestión porque para organizar el futuro de la empresa, lo hago desde la responsabilidad. Un instrumento de prudencia, porque es prudente generar aliados y no adversarios y si yo consigo que cada vez más los grupos de interés o los afectados estén de acuerdo conmigo, pues entonces sobreviviré, o tengo probabilidad de sobrevivir más a mediano o a largo plazo; y además es una exigencia de justicia, porque si usted tiene una actividad empresarial, debe tratar a sus afectados como seres que son dignos y que merecen dignidad y no que tienen un simple precio; no se les puede instrumentalizar, no se les puede maltratar. Claro que ellos necesitan unos servicios y las empresas, en ese sentido, se los ofrecen, pero son personas que valen por sí mismas”.