Jack Ma y el arte de saber retirarse de una compañía

El anuncio sobre la salida de Jack Ma, cofundador de Alibaba, el competidor más fuerte de Amazon en Asia de ventas por internet, puso de manifiesto hasta dónde las grandes cabezas de las compañías deben mantenerse en sus cargos y cuándo, en ese proceso de maduración y consolidación, deben dar un paso para que las empresas avancen.

“Todavía tengo muchos sueños que perseguir. Quienes me conocen saben que no me gusta estar ocioso”, dijo Jack Ma, presidente saliente de Alibaba a través de un comunicado, el 9 de septiembre de 2018.

Lo de Ma parece ejemplificar el camino que deberían seguir las grandes cabezas cuando salen de las empresas. O al menos eso cree María Liliana González, directora de selección de ManpowerGroup. “El proceso debe hacerse lo menos traumático posible, entendiendo que hay ciclos que se acaban”. La experta añade que es vital hacer un retiro asistido, “el empalme es fundamental”. Precisamente eso mismo está haciendo Ma, quien será la cabeza de la compañía hasta el próximo año.

Daniel Zhang, hasta ahora director ejecutivo de Alibaba, será el nuevo presidente: “trabajaré de cerca con Daniel para garantizar una transición tranquila y exitosa”, expuso Ma, líder de una empresa que en el primer trimestre fiscal de 2018 tuvo ventas por 12 mil millones de dólares (cerca del 50 % de las exportaciones de Colombia entre enero y julio de este año).