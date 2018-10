Cine Colombia espera crecer 6,37 % en espectadores en 2018

Un total de 14 salas de cine, entre ellas, la primera con tecnología IMAX de Antioquia, platos a la carta y atención de meseros en la sala son algunas de las novedades que trae Cine Colombia en su sede de Viva Envigado, en la que invirtió 34.700 millones de pesos y la cual abrió sus puertas al público a partir de este viernes 5 de octubre.

EL COLOMBIANO habló con el presidente de la empresa de exhibición y distribución de cine, Munir Falah, para conocer cómo van los negocios de la compañía, que el pasado 7 junio cumplió 91 años de operaciones en el país y qué otros planes está cocinando.

¿Con cuántas salas cuenta Cine Colombia en el país?

“Actualmente contamos con 320 salas de cine en todo el país, de esas 45 están ubicadas en los seis complejos que tenemos en Medellín: Unicentro, Santafé, Oviedo, Los Molinos, Vizcaya y ahora Viva Envigado.

Con esta inauguración llegamos a 7.300 sillas en la capital paisa, de las cuales 2.267 están distribuidas en las 14 salas del complejo de Viva Envigado”.

¿Qué novedades trae el complejo de Viva Envigado?

“Este complejo, hicimos una inversión de 34.700 millones de pesos, es el más grande de la compañía. Cuenta con 14 salas distribuidas en 10.375 metros cuadrados. Los asistentes contarán con una sala IMAX, dos salas de contenido alternativo en donde se proyectará opera, ballet, teatro y exposiciones de arte. También tendrán a su disposición dos salas platino en las que se ofrecerán platos a la carta y atención de meseros en la sala”.

¿Cuál es el perfil de las personas que asisten a las salas de Cine Colombia?

“Hoy en día el mercado se ha logrado ampliar gracias a los otros productos diferentes a las películas que se están ofreciendo como la opera, el teatro, las exposiciones de arte. Esto nos ha permitido captar un público bastante mayor. Sin embargo, la mayor parte de la asistencia es entre jóvenes de 15 a 20 años”.

Es una realidad que con la llegada de plataformas como Netflix el mercado audiovisual ha cambiado, ¿qué está haciendo Cine Colombia para adaptarse a este nuevo panorama?

“Hay que entender dos realidades. Una cosa es el entretenimiento en casa y otra fuera de casa. Son dos conceptos diferentes y la juventud disfruta mucho más salir que quedarse en casa.

También hay que resaltar una regla de oro que muchas personas no conocen, una película de primer nivel se estrena en cine y solo 90 días después es que se puede ver en una plataforma digital. Netflix es la excepción porque no ha querido aceptar la norma de los exhibidores mundiales y está lanzando sus producciones inmediatamente en su plataforma. Esa es la razón por la cual sus películas no salen en el cine”.

¿Cómo será el crecimiento en número de espectadores este año?

“Hace 10 años se vendían 20 millones de boletas en toda la industria del cine colombiana. El año pasado se ofertaron 62,6 millones de entradas. Nosotros manejamos el 47 % del mercado, eso representó 29,4 millones de tiquetes.

En 2018, creemos que tendremos un crecimiento de 2 millones de espectadores” .

Luego de dos años años con una economía en crisis por la caída de los precios del petróleo el consumo se ha recuperado, ¿qué estrategias está aplicando Cine Colombia para llegar a más clientes, sobre todo aquellos que son de estratos bajos?

“Estamos haciendo proyectos en zonas de bajos recursos como Río Cauca, en Cali, y todos los empleados de ese complejo son de Aguablanca. Acabamos de abrir uno en el Sur de Bogotá.

En cuanto a precios, nosotros ofrecemos productos diferenciados según el estrato para acomodarnos a los diferentes públicos”.

¿Cómo esperan cerrar la facturación en 2018?

“Este año esperamos cerrar por el orden de los 600 mil millones de pesos en los diferentes negocios que manejamos que son taquilla y división de comida”.

¿Cuáles son los planes que tiene la compañía para 2019?

“En este momento tenemos 85 millones de dólares (257.393 millones de pesos, a la tasa actual) en construcción, en ocho complejos diferentes en distintas ciudades del país que abriremos en los próximos dos años. Solo por contar uno, es del que te puedo hablar, será el Centro Comercial Edén en Bogotá, el más importante, que será más grande que el de Viva Envigado y esperamos inaugurarlo a finales de 2019 o principios de 2020”.