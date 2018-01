Roberto Junguito se retirará de presidencia de Cerrejón

Después de seis años como presidente de Cerrejón, Roberto Junguito Pombo informó a la junta directiva de la empresa su decisión de dejar el cargo a partir de junio 30 de 2018.

El empresario explicó en su comunicación que su decisión es puramente personal y agradeció la oportunidad que le dieron los accionistas, BHP, Glencore y Anglo American de estar al frente de Cerrejón en estos años.

Durante su gestión, destacó un comunicado de la empresa, Junguito lideró exitosamente una estrategia de optimización de las operaciones para enfrentar la caída del mercado e implementó proyectos mineros y de infraestructura por más de 1.400 millones de dólares de forma segura y dentro de presupuesto. Igualmente, lideró la consolidación de los gremios del sector y adelantó proyectos de alto impacto para contribuir al desarrollo de La Guajira.

La junta directiva de Cerrejón manifestó su satisfacción por la calidad y el profesionalismo de su trabajo e inició el proceso de búsqueda del nuevo presidente de la compañía.

En comunicación a sus empleados, Junguito expresó que “en estos años he vivido un proceso de aprendizaje inigualable para mi carrera, no solo por la calidez de la gente con quien he tenido la oportunidad de crecer y aprender desde el primer día, sino también por su nivel de conocimiento y profesionalismo”.

Junguito seguirá liderando la operación de Cerrejón durante este primer semestre del año para asegurar un adecuado empalme con la próxima presidencia de la empresa y así seguir apoyando la visión de sus más de 12.000 trabajadores y contratistas, de posicionar a Cerrejón como como una compañía productora y exportadora de carbón líder a nivel mundial.