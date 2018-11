Así hila Coltejer su traslado al Oriente

“Si tomo el estado de resultados, no vamos a salir muy bonitos en la foto. Este año ha servido para hacer un ejercicio muy juicioso de limpiar números, liquidar inventarios que quedaban de años anteriores y, para ello, buscamos aliados. Hace poco les decíamos a unos banqueros que nuestros resultados no son los mejores, pero las cuentas no nos hacen justicia porque aquí están pasando muchas cosas buenas que todavía no logran cambiar las cifras, pero sí pasan cosas positivas”.