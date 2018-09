Ducati quiere cerrar el año con 150 motos vendidas en Colombia

El revolcón entre Ducati y el Grupo Volkswagen no pasó desapercibido en Colombia. Hace seis meses la marca cambió de importador al querer una atención exclusiva en las vitrinas y por eso designó a Ducamotocol para este fin, a cambio de VAS Colombia (ver Informe).

El 2017 no fue un buen año para la marca, pues según la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), si bien entra en el top 20, las matrículas cayeron 12,4 % de 226 a 198 unidades; su participación no es relevante, ante la variedad de marcas que se venden en el país, y está lejos del que considera su competidor directo: BMW, que en 2017 tuvo matrículas de 1.134 unidades: creció 3,4 %.

Ducamotocol tiene inversión local y foránea, y su cara visible es Gonzalo Olivera, cónsul de Portugal. EL COLOMBIANO habló con su gerente, Andrés Jiménez sobre sus apuestas.

¿Cómo es el contrato?

“Es un contrato por diez años, pero se renueva automáticamente. Nuestra apuesta es a largo plazo. Este es un negocio que se mueve por pasión, lograr acercarnos a los clientes y capturar a las audiencias”.

¿Cuánto han invertido y cuál es el plan para los próximos años?

“Tenemos dos vitrinas; una en Bogotá y otra en Medellín, con taller. Las dos cumplen los últimos estándares de la marca. Somos la primera vitrina (Medellín) que tiene el nuevo color rojo de Ducati. Se estructuró la empresa con 4 millones de dólares, con selección y capacitación de personal. A 2020, el plan incluye abrir vitrinas en Cali y Bucaramanga”.

¿Cuál es la expectativa en mercado y ventas?

“A cierre de este año, esperamos vender 150 unidades (y unas 380 en 2019), eso se traduce en ventas de 3 mil millones de pesos mensuales, incluyendo motos, servicio, repuestos, accesorios y apparel (ropa). Arrancamos con pie derecho en agosto con 32 unidades. Queremos tener el 5 % de participación de mercado de alta gama y alto cilindraje”.

¿En esas ventas estimadas qué participación se espera de Medellín?

“40 %, en Medellín; y 60 %, en Bogotá”.

¿Cuál es el perfil del comprador de Ducati?

“Es muy amplio, pues hay motos entre 32 millones de pesos y 200 millones. Le apostamos mucho a la crisis de los 40, también a las mujeres, el promedio en el mundo es que alcancen el 15 %, en Colombia está en el 3 %”.

¿Cuál es la apuesta de Ducati por la movilidad?

“A ninguna marca le es ajeno el tema ecológico. No tenemos nada de eso, pero sí hay un desarrollo en esta vía (...) Ahora, lo que se ha visto es que los motores eléctricos no son la solución, porque si bien no tienes emisiones, sí hay un residuo que no sabes trabajar. En Colombia, se venden cerca de 547 mil motos y 250 mil carros, pero todos le apuestan a diferentes segmentos” .