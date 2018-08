Guerra comercial también aterriza en forma de acero

Cuando Donald Trump decidió imponer el 25 % de aranceles a las importaciones de acero, dejó un remanente de casi 12,5 millones de toneladas del material dando vueltas por el mundo. Colombia, según la Cámara Fedemetal de la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (Andi) está siendo receptor de parte de ese acero.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Felipe González, presidente de Acesco (una empresa que tiene participación variada entre 37 % y 70 % según el producto) y presidente de la junta directiva de la Cámara Fedemetal ante la Andi, aseguró que el gobierno de Iván Duque tiene “disposición e interés en solucionar el golpe que se está sintiendo”.

¿Cuál es el coletazo?

“Estados Unidos importa al año, más o menos, 33 millones de toneladas de acero. De esas 33 millones, amparadas bajo aranceles quedaron 12,5 millones de toneladas. Quiere decir que en el mundo ese material está entrando a otros mercados. Es decir, se genera un desvío de comercio y una escalada de retaliación comercial de las naciones afectadas”.

Colombia no quedó exenta de los aranceles, pero Estados Unidos no es un mercado importante como para que el país se afecte en ese sentido...

“Las exportaciones de acero desde Colombia a Estados Unidos son muy bajitas, no son ni el 0,11 %. Aunque el desvío del comercio en realidad es el que nos preocupa. El Gobierno anterior hizo la gestión, pero en parte por el tamaño que representa, y por no usar los mecanismos de defensa comercial del Tratado de Libre Comercio vigentes con Estados Unidos no se logró que el país fuera excluido de la medida”.

¿Qué tanto del material que no llega a Estados Unidos aterriza en Colombia?

“Las importaciones de acero crecieron 7 %, en parte por esos coletazos del desvío de comercio. Esperamos un segundo semestre más agresivo con la llegada del material de países como Corea, Rusia y Turquía”.

¿La industria local está

desprotegida?

“Estamos detectando que esa oferta que llega está por debajo de especificaciones técnicas y con precios que claramente pueden terminar siendo precios de dumping (competencia desleal). De abril del año pasado, a abril de este año revisamos el 60 % de las importaciones de acero y encontramos que el 15 % tienen inconsistencias en la declaración. Ese material lo declaran por partidas que no pagan arancel o a precios que a la vista sabemos que no reflejan el costo internacional”.

¿Qué les ha dicho el nuevo Gobierno sobre esa

problemática?

“Ya nos reunimos con el Gobierno en la asamblea de la Andi de la semana pasada. Lo que queremos es que nos ayuden a nivelar la cancha mejorando los controles en los procesos de importación de acero, mayor vigilancia. La industria del acero en Colombia está prestando ayuda técnica para que se sepa diferenciar cuándo un acero sí está bien declarado. También pedimos que se mire si las medidas de protección que tenemos son suficientes ante el fenómeno. México y la Unión Europea impusieron aranceles temporales para protegerse y que no llegaran cantidades desbordadas del material”.

¿Piden aranceles?

“No, no es la posición de la cámara. Lo que estamos diciendo es: investiguen y cuenten con nosotros para nivelar la carga” (ver ¿Qué sigue?).

¿Solicitan aún que el país quede exento de la medida del gobierno Trump?

“Sí, lo hacemos: quedar exentos o con algún acuerdo, que hasta ahora no hemos podido lograr. No se trata de cerrarnos, sino de que ese material llegue en las condiciones requeridas”.

¿Qué dijo el gobierno

Duque?

“Vimos un Gobierno consciente de la problemática y claro que entienden que se trata de nivelar la cancha. Tendrán que hacer lo necesario, de manera rápida”.

El aumento de esa importación se mantendrá, ¿cuál es la estrategia para seguir siendo competentes?

“Debemos innovar. Los mercados del acero han cambiado y la tarea es que vía innovación lleguemos a nuestros usuarios”.