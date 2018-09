El parque eólico que tendrá Isagen en La Guajira generará 325 megavatios

Isagen adelanta en La Guajira el mayor parque de generación eólica con el que contaría el Sistema Interconectado Nacional hasta el momento. Este es uno de los proyectos más importantes de los que habló Camilo Marulanda, gerente general de Isagen, quien no solo destacó la importancia de la generación no convencional, sino también de la necesidad de perfeccionar la regulación en ese nicho.

Isagen lleva un par de años estudiando proyectos no convencionales, ¿en qué van?

“Tenemos un portafolio de proyectos de fuentes hidroeléctricas y eólicas. Tenemos cerca de 325 megavatios de proyectos que estamos desarrollando en La Guajira y en la parte hídrica tenemos alrededor de 150 megavatios. Algunos de esos ya con licencias ambientales que van avanzando bien y estamos en todo el proceso de licenciamiento e ingeniería para poder tomar las decisiones de inversión del caso. El mes pasado recibimos las licencias ambientales del proyecto Palagua, que es de cerca de 100 megavatios, y de Tafetanes, que es de cerca de cinco megavatios. En los proyectos eólicos ya hemos obtenido acuerdos de consultas previas en algunos casos y de licencias en otros. En total, los proyectos generarían alrededor de 500 megavatios”.

Hay cerca de 78% de posibilidad de que ocurra un fenómeno de El Niño. ¿Habría riesgo de desabastecimiento y de aumento de tarifas?

“Hoy el nivel de los embalses es bastante saludable, más alto que el histórico. Además, se espera que sea un Niño leve; así que creemos que no debería tener un impacto ni sobre el abastecimiento ni sobre las tarifas”.

Además de su termoeléctrica, ¿cuentan con otros respaldos?

“Tenemos la termoeléctrica de 300 megavatios y nuestro esquema de contratación tiene en cuenta los períodos hídricos más críticos. Es decir, nosotros no nos contratamos a 100% de la capacidad, sino al nivel que nos permite en todos los escenarios de estrés hídrico para cumplir con nuestros compromisos contractuales. Participamos con cerca de 30% de nuestras ventas en bolsa, pero nuestra prelación es cumplir esos contratos”.

¿Cómo se puede diversificar y generar complementariedad en la matriz?

“El tema de fuentes no convencionales de generación es una tendencia mundial. Inicialmente fue impulsada por políticas públicas y, posteriormente, lo que se ha venido dando es un tema de eficiencia tecnológica. En Colombia también se vienen dando incentivos tributarios y señales regulatorias para aumentar esos proyectos. Yo diría que tenemos que cuidar el marco institucional y regulatorio. Hay temas que preocupan como que no tengamos un estudio claro del efecto sobre las tarifas. Estos proyectos son intermitentes y están en el extremo del sistema del país, así que van a requerir mayores servicios de transporte y regulación de energía, y eso va a tener unos costos, que no es claro quién lo va a asumir”.

¿Con qué se generaría firmeza si la generación de estos proyectos es intermitente?

“Ahí hay un tema de complementariedad con las fuentes hídricas. Otra cosa es que en la subasta por capacidad habrá una gran probabilidad de que entren plantas a carbón debido a que el tiempo que se da para la entrada de la nueva capacidad es muy corto, solo cuatro años. También hay un tema por resolver con el Gobierno y es la disponibilidad de gas natural. Hay que acelerar e incentivar todo el tema exploratorio y de desarrollo para que esas plantas que ya están instaladas sirvan como backup al sistema”.

¿Qué expectativas tienen para el cierre de este año?

“Hemos tenido resultados importantes en tres sentidos. Por un lado, tenemos una estrategia de asegurar contratos de largo plazo y ya hemos firmado contratos de hasta 20 años. También tenemos una estrategia de reducción de costos, con la que hemos disminuido 15% la base, y la idea es volver más eficiente la compañía. Esto se ve reflejado en un crecimiento importante en los ingresos y en la utilidad operativa. Creemos que 2019 y 2020 serán muy buenos”.