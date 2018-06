¿Hasta qué punto lo pueden despedir por imprudencias vacacionales?

El mundial no solo ha traído diversión al país y mayor consumo, sino también videos que muestran el comportamiento de los colombianos en Rusia. Al parecer, la suerte no acompañó a Luis Felipe Gómez, gerente de Avianca Cargo, para Asia y Europa, tras aparecer en un video consumiendo licor, en el estadio de Saransk cuando la Selección Colombia jugaba con Japón, cuya consecuencia trajo su despedido público por la aerolínea.

Según manifestó Avianca, a través de un comunicado de prensa, la empresa “rechaza todo tipo de actuaciones que vayan en contravía de nuestros principios y valores como compañía”, lo que implicó la terminación del contrato de Gómez pues con su “comportamiento violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista”.

El debate sobre si es posible que una empresa tenga el poder de despedir a un funcionario por lo que este hace en su tiempo libre está puesto sobre la mesa, tanto así que Gómez aseguró que cuando termine su tiempo de vacaciones explicará lo sucedido a través de La W radio.

“Habría que evaluarlo, pero en principio la empresa sí tiene el derecho a despedir al empleado sea o no de manera arbitraria. Ahora, entrar a sopesar si es justificado o no, es lo importante”, dijo Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

El ahora exempleado de Avianca hizo público un mensaje en el que aclara su versión de lo ocurrido, a través de redes sociales.

“Hola a todos, quiero decirles que estoy bien y que he recibido todos los mensajes y noticias frente a los acontecimientos de ayer y quiero darle las gracias a todos por su apoyo, por el momento quiero aclararles que no ingresé ningún tipo de licor al estadio, yo estaba sentado con mi esposa y 2 amigas, y sillas más arriba estaban unos amigos a los que fui a saludar y cuando llegué me ofrecieron un brindis, tal cual se evidencia en el video. Lo recibí en un momento de euforia y felicidad por estar viendo a la selección en un mundial y por haberme encontrado con amigos en un estadio de esa magnitud, quiero aclararles que en ningún momento grabamos ni sabíamos que estábamos siendo grabados por otras personas, nunca busqué burlarme de la situación. Estoy pasando un mal momento, tenía la ilusión de disfrutar el mundial con mi esposa y amigas, hoy después de lo sucedido estoy tratando de dimensionar como 15 segundos de un video desafortunado, descontextualizado y malinterpretado pueden acabar con la honra de una persona y toda una vida de tratar de hacer siempre bien las cosas y salir adelante sin ofender ni hacerle mal a nadie. Nuevamente les agradezco su apoyo en este momento”.

“Por temas de reputación de marca, el despido era necesario. Empezando porque se trata de una actuación prohibida. Los empleados más representativos de las empresas no pueden despegarse de la marca para la cual trabajan, la imagen de la empresa estaba en juego”, manifestaron voceros de ManpowerGroup, consultora experta en temas laborales.

Además de la suspensión de la identificación para ingresar al estadio, Gómez se expone a una multa cercana a los 1,5 millones de pesos.