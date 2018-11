Trabajadores del exterior en Colombia, ¿cuántos son?

Empresas como Bancolombia, Falabella, Aviatur y 3M hacen parte de las 129 compañías que ya se inscribieron en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (Rutec), una iniciativa del Ministerio de Trabajo que busca saber cuántos son los trabajadores foráneos en el país y generar política pública para esta población (ver Informe).

“Es de suma importancia para el Ministerio del Trabajo adelantar acciones hacia una política migratoria laboral, promover la garantía de derechos laborales de los extranjeros en el país y evitar las prácticas abusivas de contratación, para lo cual estaremos muy atentos”, aseguró la ministra de Trabajo, Alicia Arango, a través de un comunicado de prensa.

Según la Planilla Integrada de Aportes (Pila), a septiembre había 68.105 cotizantes con documento de identidad que los acredita como extranjeros ya sea Cédula de Extranjería, Pasaporte o Permiso Especial de Permanencia (PEP), es decir, personas que tienen alguna vinculación laboral en el país; no obstante, según los registros de Migración Colombia, el flujo de personas que llegaron al país por motivos laborales ascendió a 167.124, de un total de 6,1 millones.

El Rutec no es una iniciativa totalmente ajena a los empleadores, pues ha tenido antecedentes. De hecho, desde 2014 se dio una iniciativa de certificación para los trabajadores de la Comunidad Andina de Naciones, pero con el amplio fenómeno migratorio desde Venezuela y debido a que se estima que la mayoría de trabajadores no provienen de la (CAN) se extendió a todas las nacionalidades desde el año pasado.

Iván Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aclaró que esta medida no busca regularizar empleados, ni es una manera de encontrar empleo, sino que se da como una medida estadística y para la generación de política pública dada la nueva realidad migratoria de Colombia, sobre todo de venezolanos.