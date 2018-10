En Rappi nació el primer sindicato de plataformas digitales en Colombia

Con el fin de ser escuchados y que se fijen condiciones mínimas laborales, un grupo de trabajadores de plataformas digitales como Rappi, Glovo y Uber presentaron en la Secretaría de Trabajo de la Nación de Argentina el primer sindicato de plataformas del país y la región.

Se trata de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), la cual busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas, así como darle mayor legitimidad a sus quejas y reclamos en busca de mejoras.

Así lo confirmó a LR el secretario general del sindicato, Roger Rojas, quien recalcó que la idea surgió al notar que actualmente no existe “un ente o un abogado de los trabajadores de plataformas tecnológicas, es un vacío que se está sintiendo en todo el mundo y por eso las protestas han venido en aumento”.

Aunque la intención no es causar conflicto ni imponerse ante los creadores de las aplicaciones mediante las cuales obtienen su sustento, el vocero recalcó que sí lucharán para crear una mesa de negociación entre ellos, los dueños de las plataformas e incluso el estado.

“Mediante este espacio podremos crear condiciones y beneficios para todas las partes, que sea una salida de integración y participación con la cual se evite la toma de decisiones en las cuales se les prive el derecho del habla a los trabajadores”, apuntó Rojas.

Sobre la participación del Estado en la creación de esta mesa de negociación, reconoció que es importante, teniendo en cuenta que “actualmente hay una economía nueva, pero muchos gobiernos han tardado en tomar decisiones en torno a ella y no todos se están viendo beneficiados”.

Otro de los pedidos del sindicato es que los trabajadores no sean vistos como simples colaboradores, sino como empleados, pese a no serlo. “Estamos siendo víctimas del autoritarismo de las empresas, cuando en el día a día nosotros somos los que movemos sus finanzas. Fuimos convocados a participar de las plataformas con consignas como ‘sé tu propio jefe’, pero rápidamente comenzamos a darnos cuenta que no podíamos decir nada”, dijo.

Aunque la organización fue presentada en Argentina, el secretario general manifestó que funcionará a nivel regional, “algo que ya se ha visto con las protestas que se han dado en otros países de la región e incluso de Europa, donde también pasa lo mismo”.