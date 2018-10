Un Conpes será la gran apuesta para emprender

Emprender es una tarea de caerse y volver a levantarse, eso lo tienen claro tanto empresarios como Gobierno. Y en medio de esa situación quienes deciden aventurarse a hacerlo se ven en la necesidad de sortear una serie de dificultades que muchas veces terminan por ser la razón de la desaparición de una empresa.

“Forjar una empresa no es fácil. Antes de lograr la estabilidad cerré dos compañías: una por motivos personales y otra por quiebra. Eso no me detuvo a seguir intentándolo. Hoy cuento con una compañía de asesoría con la idea de que las firmas que se están creando no mueran en el intento”, dijo Germán Perdomo, emprendedor caleño.

Y es que la necesidad de contar con un marco normativo que genere las facilidades propias para aquellas personas que hacen empresa es una de las metas del gobierno. De hecho, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que ya se planteó la posibilidad de contar con un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) “que ponga en orden la casa y le dé el sentido, a esa tarea, de ser una gran política de desarrollo”, además no descartó que en ese plan también exista una Ley de Emprendimiento.

Esta iniciativa, según lo confirmó Restrepo, se da bajo la necesidad de entender que el emprendimiento va más allá de una serie de medidas que impulsen la creación de empresa, que ayuden al mantenimiento de las mismas y que otorguen beneficios tributarios. La idea es contar con todo un marco que también impulse un apoyo comprometido desde el sector privado.

En ese sentido iNNpulsa, la empresa estatal encargada del apoyo al crecimiento sostenido de las unidades productivas del país (jalonado por la innovación), destaca que para que el emprendimiento nacional viva el cambio que requiere necesita más allá de una serie de leyes, y por ello debería ser parte de un plan nacional de desarrollo.

“Estamos trabajando y tenemos la meta con Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, de tener el primer Conpes de emprendimiento. Esperamos de aquí a noviembre tener el primer mapa de emprendimiento, que sería la base para ese Conpes”, le confirmó Ignacio Gaitán, gerente general de iNNpulsa, a EL COLOMBIANO (ver Informe).