Hay 17 empresas investigadas por soborno internacional

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció que ese entidad está investigando a 17 empresas colombianas por casos relacionados con soborno internacional. Según Reyes, de resultar responsables de esos casos el organismo puede imponer multas de hasta 40 millones de dólares.

“La Superintendencia ha sido muy clara con quienes no colaboren con las investigaciones”, afirmó Reyes y agregó que estas personas se “exponen a cuantiosas sanciones. La ley faculta a la entidad para poner multas sucesivas si hay obstrucción de las investigaciones o si no hay suministro oportuno de los datos que se requieren”.

La ley 1778 del 2016 es la que regula el soborno Internacional y en tres oportunidades el organismo ha impuesto sanciones económicas a esas empresas “por reticencia de los funcionarios a presentar la información o a dar testimonio y declarar ante la Superintendencia acerca de los hechos que les consta en investigaciones preliminares de soborno”, dijo Reyes.

Se han venido implementado programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En ese sentido se afirmó que durante el 2016 se formularon 1.037 requerimientos a empresas para que reportaran información sobre estos delitos.

“Durante este periodo el 96% de las sociedades requeridas dieron pleno cumplimiento a las órdenes impartidas por el despacho. Para el 2017, los requerimientos se extendieron a 1.226 compañías, con un cumplimiento semejante al del año inmediatamente anterior”, explicó Reyes.

Existen dificultades significativas en el ámbito de la corrupción privada por lo que, según dijo el directivo “aplicando las facultades con las que cuenta el Estado, sumado a la decidida colaboración de los particulares para combatir este flagelo, se puede mejorar sustancialmente el panorama”.

La situación es preocupante si se tiene en cuenta que en un universo de 6.000 sociedades en Colombia, 16 % no adopta acciones para reducir el impacto ambiental, 4,2 % no ha hecho lo propio en defensa de los derechos humanos y 3,3 % no cuenta con medidas preventivas para evitar actos de soborno o corrupción.

Y finalmente, 70,7 % de las empresas dicen que sus miembros de junta no revelan sus partes vinculadas y en 95,3 % no se solicita autorización para efectuar acciones que tengan conflicto de interés .