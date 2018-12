La receta para liderar el mundo de los negocios

Es así como por segundo año consecutivo llegó a Medellín el evento Wobi on Leadership, que en esta oportunidad reunió en Plaza Mayor durante el miércoles 5 y jueves 6 de diciembre a seis expertos internacionales y una colombiana para incentivar el liderazgo y emprendimiento en la región (ver módulos).

El mexicano Luis Álvarez, el único atleta que ha realizado más de 160 triatlones Ironman en todo el mundo, aseguró que cualquier persona puede hacer lo que se proponga y se puso de ejemplo: “A los 24 años pesaba 92 kilos y fumé desde los 12 años, cuando fui a correr los primeros 5 kilómetros no pude. Eso me impulsó a trabajar y superar cada reto que se me puso por delante”.

Pero Álvarez fue muy enfático al decir que para franquear los obstáculos que pone la vida es fundamental salirse de la zona de confort. “Hay que cambiar el ‘tengo’ por el ‘quiero’. La decisión no le pertenece a los demás sino a uno mismo”, subrayó.

Otro punto importante que se destacó durante la actividad fue los deberes de los líderes, que para Stephen Ritz —reconocido maestro estadounidense que le enseñó a sus alumnos del barrio Bronx en Nueva York a cultivar plantas— son cultivar, programar y replicar.

“Esa es la verdadera tarea de un líder y su grandeza está determinada por el servicio a los demás”, concluyó.