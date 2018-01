Lecciones para las empresas duraderas

Las épocas reseñadas de Grupo Argos (2003-2015) y de Grupo Nutresa (2000-2015) coincidieron con los momentos de mayor crecimiento de las empresas y esto dio pie para evaluar qué es lo relevante en este camino.

“En las empresas no solo hay que ver el resultado que se produce, sino cómo se hace”, afirmó Piedrahíta. Explicó que lo que debe evaluarse más allá en la rentabilidad es el propósito “si no se tiene conciencia del valor económico agregado, el inversionista se va a otra empresa (...) pero no se puede quedar ahí, la empresa tiene un impacto en la sociedad y debe ser positivo, no solo generar utilidades”. Un factor relevante es tener cuidado en que no se destruya valor en el proceso, lo que puede suceder en una empresa de consumo masivo es la commoditización de los productos (no tiene atributos diferenciales en lo real o lo perceptivo y no merece una prima de precio).

Para Carlos Raúl Yepes “hace rato se superó el tema de utilidad para crear valor compartido. Con el fin de ilustrar esto, Yepes trajo a colación la afirmación de Richard Branson, el magnate de Virgin Group, cuando le preguntaron qué era más importante entre el inversionista, el cliente o el empleado y lo dijo así: “Lo más relevante es el empleado, después el cliente y luego el inversionista. Tenía una razón, que si uno está al servicio de una empresa y no encuentra un propósito (...) no va a poder transmitir el amor a los clientes, y en esto los que se verán más beneficiados son los accionistas”.