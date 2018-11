IVA pone a hablar hoy a empresarios

El presidente del CGN y Fasecolda, Jorge Humberto Botero , fue cauto al confirmar la reunión y no se atrevió a adelantar si el resultado puede implicar una propuesta unificada para no gravar la mayoría de los productos de la canasta.

La propuesta hace parte de la reforma tributaria, que ha sido nombrada Ley de Financiamiento por el Gobierno, y que busca recaudar los 14 billones de pesos que le faltan al Presupuesto General de la Nación, aprobado por el legislativo de 258,9 billones de pesos. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla , ha dicho que de no tener estos recursos, programas sociales como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), Casa Digna, Vida Digna, o los de posconflicto quedarán sin financiación.

La posibilidad de ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 80 % de los productos de la canasta básica, pero bajarlo del 19 % al 18 % en 2019, y a 17 % en 2020 seguirá dando de qué hablar esta semana. En juego está el valor de productos como las carnes, los quesos, los granos y las frutas, que hoy no pagan este gravamen así como el de los que tienen una tarifa de un 5 %, como el café, el chocolate, y las pastas, y que se encarecerían con la iniciativa.

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que algo hay que hacer sobre el IVA, pero no hay una propuesta unificada sobre de dónde deberán salir los recursos para financiar los 14 billones, cuidando la regla fiscal.

De hecho, el comentario de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), liderada por Sergio Clavijo, sugiere ampliar la base gravable, pero dice que es un error reducir la tarifa de 19 % a 17 % en 2020.

En cambio, la propuesta de Clavijo sostiene que: se debería mantener inalterada la tasa de tributación de las empresas en 33 % (no una caída a 30 %), aumentar el IVA a 19 % “sin entrar a gravar el 30% de la canasta básica que hoy está exenta y, en todo caso, devolviendo hasta un 0,2 % del PIB a través de programas como Familias en Acción”, y aumentar el impuesto de renta tres puntos porcentuales “ lo cual implicaría empezar a gravar a tasas bajas del 1 %-2 % ingresos de 4 millones de pesos/mes, y llevar esa tasa efectiva a 25 % para hogares ricos de 50 millones de pesos/mes.

Para el experto tributarista Julio César Leal, la fórmula está en no tocar el IVA y en cambio derogar los beneficios fiscales a las petroleras y eliminar las Zonas Francas a Mar Abierto; dejar el IVA a juegos de suerte y azar en 19 % para el rubro de salud que hace falta; y regularizar las operaciones en minas de Coltan y gravar la extracción.

Ajustar las operaciones del sector financiero está en el radar del experto en aspectos como: gravar las operaciones no constitutivas de Renta o ganancia ocasional, no extenderles los contratos de estabilidad tributaria y que este último segmento tenga una tarifa diferencial a los dividendos “equilibrando a la tarifa general más el 4x1000 que no pagan”. Finalmente, Leal considera necesario imponer una sobretasa al impuesto de renta por exportación de cannabis medicinal así como la reducción a 146 billones los gastos de funcionamiento (ver Paréntesis).