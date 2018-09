Vuelven a llamar la atención a TigoUne

A través de una nota de prensa, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) volvió a ordenarle a TigoUne que retire y rectifique el mensaje “No podemos llamarlos ilimitados”, campaña que lanzó la empresa como respuesta al también llamado del ente regulador con respecto a que el plan “ilimitado” que otorgaba era, según la SIC, restrictivo.

Según lo dijo el ente regulador “el propósito de la anterior medida fue garantizar que a los consumidores se les suministre información clara, veraz, suficiente y comprobable frente a los servicios ofrecidos por TigoUne”.

A través de un comunicado TigoUne aseguró que: “respetamos las decisiones, pero no las compartimos y procederemos a presentar las acciones legales a que haya lugar”. Además confirmó que continuará ofreciendo los planes.

En esta ocasión, según la Superindustria, se pide rectificar a la compañía con el fin de aclarar a los consumidores “que no se trata de que no puedan llamar a sus planes ilimitados, sino que los mismos en realidad no son limitados”. Esto porque cuando los usuarios alcanzan un consumo de 15GB y 30GB, la velocidad de navegación disminuye a 256 kilobytes por segundo.