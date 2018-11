Masglo le apunta a los hombres para crecer

Romper el paradigma de que los hombres no se interesan por cuidar sus uñas está ayudando a que expertas en cosméticos como Masglo inviertan para desarrollar productos acorde a las necesidades de esa población.

“En 30 países. Vamos a entrar a Puerto Rico y República Dominicana, buscaremos entrar a Canadá y fortalecernos en México y Estados Unidos; para ello tenemos en cuenta cuáles son las tendencias de consumo, ahí no sólo nos fijamos en moda, también en salud, es nuestra línea de trabajo”.

“Estamos repensando el modelo para que Masglo se conciba como cosmética de color y no sólo como esmalte. En ese plan los hombres juegan un papel vital. Ya tenemos productos para ellos”.

Será un mercado fuerte para ustedes...

“El paradigma de que los hombres no nos cuidamos se está acabando. Uno de esos paradigmas es que los hombres no se hacen manicure. Por esa razón elaboramos esmaltes con brillo o sin brillo para hombres, y una la línea de hidratación. No hay cifras duras del mercado masculino, pero lo que podemos decir en manicure, dependiendo de la ciudad, es una proporción 80 % mujeres, 20 % hombres. Es un nicho para crecer”.

¿Cuántos empleos generan en el país?

“Nosotros tenemos 550 personas que trabajan de manera directa e impactamos 500 mil manicuristas sujetas a temas como desarrollo de productos y capacitación”.