Pg.gi, primer señalado por escándalo Facebook

Todo parece indicar que el escándalo por el uso de datos de 50 millones de personas y que involucra a Cambridge Analytica y a Facebook aterrizó en Colombia a través de la aplicación Pig.gi.

La sospecha hizo que su operación en el país fuera bloqueada por la Superintendencia de Industria y Comercio, como medida preventiva mientras avanza la investigación sobre el uso de datos personales, debido a que podrían existir “posibles vínculos entre Cambridge Analytica, la sociedad Farrow Colombia S.A.S. y Farrow México S.A.P.I. DE CV, empresa administradora de la aplicación Pig.gi”, dijo el regulador.

El problema con Cambride Analytica es que se presume que a través de un aplicativo de Facebook (This is your digital life) se habría recaudado información que posteriormente fue usada con fines de perfilamiento de consumo comercial y político, para la campaña presidencial de Donald Trump y las decisiones al rededor del Brexit; cuando se prometía para fines académicos entre los acuerdos sostenidos con la red social.

Así, el cuestionamiento que subyace en ambos casos es si se está recaudando información, qué uso se le da, si los usuarios están enterados del uso específico y si permitieron distribuir sus datos para tales fines.

“La información es un activo cada vez con mayor valor y por ende la distribución de ella no es un juego”, afirmó el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Daniel Medina.

En Colombia existe la Ley de Habeas Data que sobre la información da la potestad de limitar “las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión” (ver ¿Cómo funciona?)