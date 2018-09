¿Llegó el momento del internet móvil ilimitado?

El consumo de estos planes está en crecimiento. Un estudio de la Asociación Global del Ecosistema Móvil dice que para 2020, de los cerca de 620 millones de habitantes de América Latina, 60 millones corresponderán a suscriptores de servicios de datos móviles; mientras que los operadores harán inversiones cercanas a 70 mil millones de dólares para aumentar la cobertura en velocidades 4G (ver Antecedentes).

Según el boletín trimestral de las TIC (septiembre - diciembre de 2017), en Colombia el número de suscriptores a internet móvil creció 6,7 % con respecto al mismo periodo de 2016. Eso quiere decir que mientras hace algo menos de dos años había 9,9 millones de suscriptores a este tipo de planes, durante el último trimestre del año pasado esa cifra ya iba en 10,5 millones.

TigoUne anunció ayer el que se considera como el primer plan de telefonía móvil ilimitada para voz, mensajería y datos. La iniciativa parece ir con miras a que TigoUne gane más participación en un mercado en donde tiene 1,2 millones de usuarios, y en el que según el Boletín TIC, Claro, con 5,7 millones de suscriptores, y Telefónica, con 3,08 millones, son líderes. EL COLOMBIANO consultó tanto a Claro como a Telefónica, pero decidieron no pronunciarse sobre si tienen planes en ese mismo sentido.

Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, dijo que será un cambio sustancial para la historia de los servicios de telefonía móvil en Colombia. “Quienes adquieran los paquetes tendrán internet de manera ilimitada, sin importar el tipo de contenido, ni la aplicación”. Y confirmó que la idea del producto está en ser una opción más para cubrir a ese 50 % de la población que no tiene acceso a internet.

Daniel Medina, exministro TIC, asegura que si bien el anuncio es bueno “pues realmente planes ilimitados no ha habido, derá necesario ver si el resultado final funcionará comercialmente. ¿Van a mover la demanda? Ahora, por los precios, parece no haber interés por incluir a las personas de bajos recursos, quienes son la población no conectada”.

Los paquetes bajo esa modalidad tiene precios de 75 mil pesos y 100 mil pesos. La diferencia radica, entre otras cosas, en que mientras el primero tiene un seguro de pantalla, el segundo tiene un seguro “todo riesgo”. Hay que tener presente las restricciones, pues “plan ilimitado infinito no puede ser y el nombre responde a una cuestión de mercadeo”, agregó Medina.

Sobre cuáles son lo “peros”, Cataldo dijo: “En el de 100 mil pesos se tendrá un tope de 30GB y en el de 75 mil uno de 15GB. Cuando el usuario llegue a esa capacidad, se disminuirá la velocidad de navegación, pero se podrá consumir con calidad. Lo hacemos para no saturar la red y fomentar un consumo responsable” .

