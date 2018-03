Volare Travels no podrá vender planes turísticos hasta nuevo aviso

El incumplimiento recurrente de Volare Travels a los servicios turísticos hizo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la suspendiera provisionalmente en el Registro Nacional de Turismo que avala a la organización para operar.

“Con ocasión de más de 200 demandas en la dirección de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, iniciamos la investigación al lugar y encontramos que presuntamente se estaría incumpliendo sistemáticamente se con los servicios ofrecidos”, aseguró María José Lamus, directora de Investigaciones de la delegatura de Protección al Consumidor de la Superindutria.

De hecho, no es la primera vez que la SIC sanciona a esta compañía, tiene por lo menos 20 actos por un valor superior a los mil millones de pesos. Además la empresa ha tenido que restituir a los consumidores las sumas pagadas por irregularidades en destinos como Cuba, Cancún e Isla Margarita, entre otros.

Los problemas, pasaban por el cambio de fechas de viaje a las previstas durante la compra; incumplimientos en las reservas, es decir, que los usuarios viajaban y al llegar al hotel les notificaban que sus habitaciones no estaban previstas, pues no habían sido pagadas; o si el viaje se componía de dos destinos por ejemplo La Habana y Varadero, en Cuba, uno de ellos no les aparecía contratado.

En los castigos impuestos, además de la suspensión durante el tiempo que dure el desarrollo del proceso, incluye el bloqueo de las cuentas bancarias, “el congelamiento de los recursos en ellas depositados y la prohibición de realizar transacciones sobre los dineros en las cuentas bancarias de Volare Travels y C.T.R. Travel Holding”, aseguró Lamus .