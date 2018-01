Lea los contratos al tomar un servicio de telecomunicaciones

Para Anselmiro Bañol, presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, el espíritu del RPU es favorecer al usuario, pero insistió en que la norma no puede convertirse en letra muerta.

“Si el objetivo es el bienestar de los clientes, a nosotros nos corresponde saber utilizar esos instrumentos, porque si no reclamamos o no sabemos reclamar, no obtendremos ningún provecho con las posibilidades que nos otorga la ley”, comentó.

También manifestó que es necesario que el consumidor de los servicios de telecomunicaciones sepa cuáles son los compromisos que asume al firmar un contrato. “El primer problema que tenemos como usuarios es que nos da pereza leer y en la mayoría de los casos el reclamo viene cuando el problema está encima y nadie se acuerda de lo que firmó”.

Carlos Alberto Bedoya, director del Negocio Telefonía Móvil Éxito, sostuvo que ese operador se preparó en 2017 para cumplir el RPU.

“La marca realizó las adecuaciones necesarias y desde el primer día del 2018 el negocio está operando como lo dispone la nueva regulación y actuando como siempre en favor de los clientes para brindarles un servicio superior”, expresó Bedoya.

En el mismo sentido se pronunció, Alberto Samuel Johai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. “En el momento en el que la regulación se vuelve más onerosa, termina afectando las inversiones que hacen los operadores y perjudicando a los consumidores”.

Entretanto, para difundir la normativa la CRC diseñó la estrategia “Comunicados como Es”, pero, paradójicamente, la página web ha presentado problemas técnicos.